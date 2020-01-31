OnePlus, Kablosuz Şarj İçin İlk Adımı Attı

Kablosuz şarj desteğine uzunca bir süredir sıcak bakmayan OnePlus, nihayet inadını kırdı. Telefonlarına kablosuz şarj desteği eklemek isteyen şirketlerin üye olması gereken "Kablosuz Güç Konsorsiyum"una üye olan OnePlus, böylelikle telefonlarına kablosuz şarj desteğini sunacağını ilan etmiş oldu.

Akıllı telefonlar, her geçen gün biraz daha güçlü ve işlevsel bir hale geliyor. Teknoloji üreticileri, akıllı telefonlarına artık daha güçlü kameralar, daha büyük bataryalar ve bu bataryaları şarj edebilmek için de daha yüksek kablolu ve kablosuz şarj desteği sağlıyorlar. Hal böyle olunca da tüketiciler, sahip oldukları akıllı telefonları hem daha uzun süreli kullanabiliyorlar hem de daha hızlı şarj edebiliyorlar.

Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi, cihazlarında kablosuz şarj desteği sunuyor. OnePlus ise kablosuz şarj teknolojisine daima mesafeli durmayı tercih etti; en azından şimdiye kadar. Zira şirket, yeni akıllı telefonlarında kablosuz şarj desteği sunmak için ilk resmi adımları attı.

OnePlus, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda kablosuz şarj özelliğinin kablolu şarjdan daha yavaş olduğunu söylüyor ve bu yüzden de kablosuz şarj desteğine sıcak bakmıyordu. Ancak bu çok da doğru bir yaklaşım değildi çünkü son dönemlerde kablolu hızlı şarjdan daha iyi performans sunan kablosuz şarj desteğine sahip ürünler gördük. Görünen o ki bu durum OnePlus'ın da gözünden kaçmamış.

Akıllı telefon üreticilerinin kablosuz şarj desteği sunması, keyfi bir uygulama değil. Bir şirket, akıllı telefonlarına kablosuz şarj desteği eklemek istiyorsa ilk olarak WPC olarak da bilinen Kablosuz Güç Konsorsiyumu'na üye olması gerekiyor. OnePlus, önceki dönemlerde bu konsorsiyumun dışındaydı ancak elde edilen son bilgiler, OnePlus'ın WPC'ye üye olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

OnePlus'ın WPC'ye üye olduğunu gösteren belge

Yukarıda yer alan bilgilere göre OnePlus, WPC'ye tam üye görünüyor. Ancak şirket, geçtiğimiz dönemlerde bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı. Anlaşılan o ki OnePlus, WPC'ye sessiz sedasız üye olup tüketicilerin karşısına büyük bir sürprizle çıkmak istemiş ancak bu durum, dikkatli gözler aracılığıyla ortaya çıkarılmış durumda.

Şirket bir süredir, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro isimli iki telefon modeli üzerinde çalışıyor. Bu telefonlarla ilgili ortaya çıkan bilgiler, telefonların Snapdragon 865 işlemciye ve 5G modeme sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca Pro modelinde 4'lü arka kamera kurulumu normal modelinde ise 3'lü kamera kurulumunun olacağı da söyleniyor. OnePlus, tüm bu özelliklere sahip telefonlarını kablosuz şarj desteğinden mahrum etmek istememiş gibi görünüyor.