OnePlus, Yakın Zamanda Katlanabilir Telefon Üretmeyecek

CES 2020’de gizlenebilir kamera teknolojisini, geçtiğimiz günlerde ise yeni ekran teknolojisini tanıtan OnePlus’tan yeni bir haber geldi. Şirketin CEO’su Pete Lau, katlanabilir telefon üretmeyeceklerini ve bunun sebeplerini açıkladı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, 2020 yılına adeta bir bomba gibi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sene, bundan sonra piyasaya sürülecek olan tüm OnePlus cihazlarının en az 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını açıklayan OnePlus, 2020 yılının erken safhalarında da yeni bir ekran teknolojisi tanıtarak 120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini gelecekteki telefonlarında kullanabileceklerini açıklamıştı. Çinli şirket, geçtiğimiz günlerde 30 FPS videoları 120 FPS’ye çeviren bir çip geliştirdiklerini de açıklamıştı.

Şirketin CEO’su Pete Lau, yeni MEMC teknolojisine sahip çiplerini bundan sonraki OnePlus cihazlarında kullanabileceklerini açıklamıştı. Bu sayede bundan sonra 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OnePlus cihazları, herhangi bir videonun kare hızını 120 FPS’ye kadar çıkarabilecek. 2020 yılının henüz başlarındayken birçok yenilik tanıtan OnePlus, bu sefer sektörde yeni olan bir tasarım hakkında bir bilgi paylaştı.

Katlanabilir telefonlar yarardan çok dezavantaja sahip

The Verge ile röportaj yapan Pete Lau’ya OnePlus’ın yakın zamanda katlanabilir telefon üretip üretmeyeceği soruldu. Lau, şirketin herhangi bir şekilde katlanabilir telefon üzerinde çalışmadığını belirtti. OnePlus’a göre şu anki teknolojinin eksiklikleri, katlanabilir telefonların dezavantajlarını yararlarından çok daha fazla hale getiriyor. Lau, katlanabilir telefonların çok büyük olduğunu, henüz tam olarak geliştirilemediğini ve bunun kritik sorunlara yol açtığını belirtti.

Pete Lau, teknoloji daha çok geliştiğinde ve katlanabilir telefonlar artık sorunlarla boğuşmayacak hale geldiğinde OnePlus’ın bu alanda yeni cihazlar üretmek için istekli olduğunu açıkladı. Bu cevaplar, OnePlus’ın yakın zamanda herhangi bir şekilde katlanabilir telefon sektörüne girmeyeceğini gözler önüne serse de şirketin bu sektöre girmemek gibi bir amacı olmadığını da açıkça ortaya koydu. Belki de şirket daha dayanıklı materyaller kullanarak, piyasaya sürülen ve hatalarla boğuşan katlanabilir telefonların çok daha üstünde bir model üretmek için uğraşabilir.