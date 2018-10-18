OnePlus, Kullanıcılarına Ücretsiz OnePlus 6T Dağıtıyor

OnePlus'ın beklenen amiral gemisi 6T'nin tanıtımı oldukça yaklaştı. Şirket, cihazı daha tanıtmadan bir yarışmayla kullanıcılara dağıtmaya başladı.

OnePlus, bir süredir çeşitli yarışmalar düzenleyerek kullanıcılarına hediyeler dağıtıyor. Çinli şirket, düzenlediği son kampanya ile OnePlus 6T kazanma fırsatı sunuyor. Üstelik yarışmaya katılmak tamamen ücretsiz.

Tanıtımına iki haftadan az bir süre kalan OnePlus 6T'nin reklam çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Mobil cihazınız üzerinden unlock.oneplus.com adresine giderek kayıt olun ve ekrana tıklamaya başlayın. Evet, sadece bu kadar.

OnePlus, 24 saatte bir olmak üzere, ekrana tıklayan kullanıcılar arasından rastgele birini seçerek OnePlus 6T kazanma fırsatı sunuyor. Her gün bir şanslı kullanıcının OnePlus 6T sahibi olmaya hak kazandığı bu oyun, başka hediyeler kazanma imkanını da barındırıyor. Belli bir tıklama seviyesine ulaşan kullanıcılar OnePlus resmi internet sitesinden çeşitli oranlarda indirim kuponları kazanabiliyor.