OnePlus Nord N200'ün Kağıt Gibi Çizildiği 'Sağlamlık' Testi

JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, kısa bir süre önce duyurulan OnePlus Nord N200'ü dayanıklılık testine soktu. Yapılan test, telefonun çizilmeye, bükülmeye ve yanmaya karşı fazlasıyla dayanıksız olduğunu gözler önüne serdi. Test sonucu, 240 dolarlık bir telefon için tam anlamıyla felaket...

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, bundan kısa bir süre önce orta segment yeni telefonu Nord N200'ü tanıtmıştı. Telefonun en tartışmalı yanı, özelliklerine kıyasla yüksek gibi görünen fiyatıydı. Şimdi bu telefon, bir kez daha gündeme geldi. Bu kez dayanıklılık testine giren telefonun kağıt gibi çizilmesi, fiyatının gerçekten de yüksek olduğunu ispatlar nitelikte...

Popüler bir akıllı telefon test kanalı olan JerryRigEverything tarafından ele alınan OnePlus Nord N200, çizilme ve bükülme testlerinde tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşattı. Üstelik telefonun ekranı, ekran yanmasına karşı da pek iyi durumda değildi. Zira JerryRigEverything'in yaktığı yerde gördüğümüz kadarı ile iki ölü piksel oluştu. 240 dolar değerindeki bir telefonun bu kadar kolay bir şekilde hurdaya dönmesi, hiçbir tüketicinin isteyeceği bir şey değil.

OnePlus Nord 200'ün girdiği sağlamlık testi

Teste yakından baktığımızda, OnePlus'ta kullanılan plastik malzemenin çizilmeye ve kırılmaya karşı dayanıksız olduğunu görüyoruz. Zira telefonun ekranına ve kasasına ufak bir dokunuş, Nord N200'ün çizilmesine yol açıyor. Test sırasında kullanılan bıçak fazla keskin olsa da bu telefonun cepte bir anahtar ya da çakmakla birlikte durması, bir süre sonra felakete yol açar gibi görünüyor.

Telefon yalnızca çizilme konusunda değil, bükülme konusunda da büyük bir hayal kırıklığı. Öyle ki JerryRigEverything, bu telefonu arka kasasına doğru bükmeye çalıştı. Bu işlem sonucunda telefondan bazı çıtırtılar geldi. Bu çıtırtı, kasayla birlikte iç donanım parçalarının bir ya da birkaçının kırılmış olabileceği anlamına geliyor. Ancak JerryRigEverything, bu konuda net bir açıklama yapmadı.