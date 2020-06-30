OnePlus, İlk Orta Seviye Telefonu OnePlus Nord'u Onayladı

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yakında tanıtmayı planladığı bütçe dostu ilk modelini OnePlus Nord olarak adlandırılacağını doğruladı. İlk etapta Avrupa ve Hindistan’da piyasaya sürüleceği bildirilen telefonun, 299 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

OnePlus, aylar süren sızıntı ve spekülasyonların ardından merakla beklenen yeni modelinin ismini resmen açıkladı. Hong Kong merkezli üreticinin orta segmentte konumlandıracağı akıllı telefonu, beklendiği gibi Nord adıyla gelecek.

OnePlus, 30 Haziran’da (bugün) yayınlanan New Beginnings adlı belgeselinde OnePlus Nord’u resmi olarak doğruladı. Söz konusu belgesel, şirketin Türkiye’de de satışa sunulması beklenen orta sınıf yeni modelinin arkasındaki hikayeyi en ince detaylarıyla anlatıyor.

OnePlus Nord'un aşağıdaki gibi bir tasarıma sahip olması bekleniyor

OnePlus CEO'su ve kurucusu Pete Lau, OnePlus Nord ürün serisinin lansmanının, OnePlus için heyecan verici yeni bir bölümün başlangıcı olacağını söyledi. Her zaman en iyi teknolojileri ve ürünleri dünyayla paylaşmaya odaklandıklarını belirten Lau, sözlerine şöyle devam etti:

“Kendimize meydan okuyoruz ve konfor alanımızın dışına çıkıyoruz. Amiral gemisi ürünlerimizle gurur duyuyoruz ve kullanıcılarımız için teknoloji lideri cihazlar geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdi bu yeni ürün yelpazesi ile OnePlus deneyimini dünya çapında daha fazla kullanıcıyla paylaşacağımız için çok mutluyuz”

OnePlus Nord, şirketin uzun zaman sonra piyasaya süreceği ilk uygun fiyatlı akıllı telefon olacak. Beklentiler, cihazın 399 dolar gibi oldukça uygun bir başlangıç fiyatına sahip olacağı yönünde. OnePlus Nord’un, Google'ın orta seviye yeni akıllı telefonu Pixel 4a’ya dişli bir rakip olması bekleniyor.

OnePlus, Nord’un ilk etapta Avrupa ve Hindistan’da piyasaya sürüleceğini ancak Kuzey Amerika’daki kullanıcıların oldukça sınırlı bir beta sürecinde cihazı deneyimleyebileceklerini aktardı. Hong Kong merkezli şirket, 10 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikte OnePlus Nord’u resmi olarak tanıtacak.