OnePlus 6T’de Neden Bazı Özelliklerin Olmadığı Açıklandı

OnePlus, kullanıcıların eksikliğini hissettikleri özelliklerin neden olmadığını açıkladı.

Son zamanlarda çıkan telefonlardan en popülerinin OnePlus 6T olduğunu söyleyebiliriz. Telefon, OnePlus 6’nın geliştirilmiş bir versiyonu olsa da kulaklık girişi gibi bazı özellikleri eksik olarak gelmişti.

Yalnızca kulaklık girişi değil, aynı zamanda kablosuz şarj özelliği, bildirim ışığı ve her zaman açık ekran özelliği de bulunmuyordu. OnePlus bu özelliklerin neden telefonda bulunmadığını bir soru cevap etkinliğinde açıkladı.

OnePlus bildirim ışığının kaldırılmasının sebebi olarak “lift up display” dedikleri bir özelliği gösterdi. Özellik sayesinde telefonun ekranını açmadan bildirimler kontrol edilebiliyor.

Her zaman açık ekranı özelliğini kaldırmalarının sebebi ise fazla batarya harcaması olarak belirttiler. Özellik OnePlus 6’da olsa da sonrasında güncelleme ile kaldırılmıştı.

En fazla merak edilen sorulardan biri ise cihazın neden suya ve toza dayanıklılık sertifikasının bulunmadığı yönündeydi. Carl Pei, bu konu üzerine telefonun günlük yaşantıya uygun olarak tasarlandığını söyledi ve üzerine su dökülmesi durumunda herhangi bir sorun oluşturmayacağını bildirdi. Ardından da telefonla dalış yaparsanız telefonun bozulacağını ancak telefonla dalmanın günlük bir olay olmadığını da ekledi.

OnePlus, kullanıcıları fazlasıyla meraklandıran ve cevabını bulamadıkları bu sorulara cevap verdikten sonra bir adet yeniliği de bildirdi. Telefonun yakın bir zamanda OnePlus tarafından ekran koruyucusu alacağı açıklandı.