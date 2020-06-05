OnePlus, Yayınladığı OxygenOS Beta Sayısını Düşürdü

OnePlus’ın son birkaç senedir düzenli olarak beta yazılımları yayınladığı biliniyor ancak şirket bugün bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Akıllı cihaz pazarında yakaladığı ivmeyle adından söz ettiren şirket, ilerleyen günlerde yayınladığı OxygenOS beta derlemelerini azaltacağını söyledi.

Son yıllarda ürettiği akıllı cihazlarla pazarda yakaladığı çıkışı verdiği yazılım desteğiyle pekiştiren OnePlus, yeni bir karar aldı. OxygenOS isimli arayüzünü geliştirmek için kullanıcılarıyla ortak çalışmalar yürüterek çeşitli etkinlikler dahi düzenleyen şirket, OxygenOS için yeni bir yayınlama politikasına geçeceğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre son 4 senedir defalarca yayınlanan ve çok fazla kullanıcı geri bildirimi alan OxygenOS’un açık beta ve kapalı beta sürümleri için yeni bir takvim kullanılacak.

OnePlus, verdiği bu kararın söz konusu yapıları daha kararlı hâle getirmek için alındığını iletiyor ve bundan sonraki süreçte OxygenOS’un kapalı beta sürümlerinin ayda 4’ten 2’ye düşürüldüğünü sözlerine ekliyor. Buna ek olarak OnePlus 8 serisi için kapalı beta programının çok yakında başlayacak olduğu bilgisi de kullanıcılarla paylaşılıyor.

Açık beta sayısı da azaltıldı:

OnePlus’ın yaptığı yeni planlama sadece kapalı beta sürümü için geçerli değil. Şirket, aynı zamanda ayda 2 kez gönderilen açık beta sürümünün ayda 1’e düşürüldüğü bilgisini de paylaşmış durumda. Şirketin genel olarak geçeceği bu yeni uygulamanın amacının, söz konusu yapıların halka açık oldukları için daha kararlı hâle getirilmesi olduğunun altı çiziliyor. Bunların dışında OnePlus’ın kararlı güncellemeleri yayınlama süresinde herhangi bir değişiklik yapmadığını eklemekte fayda var.

OxygenOS işletim sistemine en son getirilen yeniliklerin çift kanallı ağ hızlandırıcı, geliştirilmiş hareket kısa yolları, gerçek zamanlı arka planlar, koyu tema, canlı altyazılar, Alexa adlı akıllı asistan gibi şeyler olduğu biliniyor. Kullanıcıları oldukça memnun eden bu yeniliklerin her yeni sürümde farklı özellikler eklenerek geliştirildiği de artık bilinen bir şey. OnePlus’ın betalarla ilgili getirdiği bu yeni uygulamanın ne tarz geri bildirimler alacağını ve şirketin kullanıcılarını memnun etmeyi başarıp başaramayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.