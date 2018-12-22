Ünlülerin fotoğraflarında ciddi oynamalar yapıldığını herkes biliyor. Daha çekici görünmesi için yapılan bu değişiklikler, basit Photoshop hileleri olabildiği gibi çok daha farklı düzenlemeler de olabiliyor. OnePlus da son reklamında buna özenmiş gibi.

Çinli telefon üreticisi OnePlus, YouTube ve Instagram için son yayınladığı OnePlus 6T reklamında "ufak değişiklikler" yaptı. Android Police'in belirttiği gibi, reklamın 43. saniyesinde OnePlus 6T üzerinde Fortnite oynayan bir adam görüyoruz. Fakat burada dikkat çeken bir şey var: reklamdaki telefon, gerçek haline çok da benzemiyor.

Yapılan düzenlemeler sayesinde cihazın alt çerçevesi neredeyse sıfıra indirilirken, üst taraftaki su damlası çentiği de küçültülmüş. Peki bu durum bize neyi ispatlıyor? Üreticiler, kullanıcıların sıfır çerçeveli ekranlar istediğini biliyor ve bunun için çalışıyorlar. Her şeyin basit bir render hatası olma ihtimali de var tabii :)

Hatırlayacak olursak OnePlus 6T, 6.41 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde ve 19.5:9 en-boy oranında AMOLED ekranla gelirken, şirketin ilk defa ekrana gömülü parmak izi okuyucu kullandığı telefon olarak öne çıkıyordu.

Her zaman reklamlara inanmamak gerektiğini söyledikten sonra, OnePlus'un mevzubahis reklamını izlemek isterseniz aşağıya bakabilirsiniz.