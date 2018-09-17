OnePlus Alışık Olmadığı Bir Sektörde: OnePlus TV Geliyor

Son dönemin yükselen yıldızlarından olan, Hong Kong merkezli ünlü akıllı telefon üreticisi OnePlus, televizyon sektörüne giriş yapıyor.

OnePlus, uzunca bir süredir gizlice yürüttüğü çalışmasını en sonunda basınla paylaştı: Şirketin CEO'su Pete Lau, yaptığı duyuruyla şirketin ürün çeşitliliğine önem vereceğini ve ilk olarak 2019 yılı içerisinde, bir televizyonla müşterilerinin karşısına çıkıyor olacak.







Henüz CEO Pete Lau veya OnePlus cephesinden başka bir yetkili televizyonun detayları hakkında bilgi paylaşmış değil. Ancak şirkete yakın kaynaklar, televizyonun 4K ve HDR destekli bir model olacağına kesin gözüyle bakıyorlar.







Son olarak televizyonda bir sesli asistan olacağı da söyleniyor. Ancak burada tek soru işareti, OnePlus'ın Amazon ile mi yoksa Google ile mi çalışacağı yönünde. Televizyon 2019'un ilk aylarında duyurulduğunda Alexa'yla mı yoksa Google Asistan ile mi gelecek, bunu hep birlikte öğreneceğiz. Çok düşük bir ihtimal de olsa şirketin kendi asistanını geliştirmesinden de söz ediliyor.