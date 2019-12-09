Çinli teknoloji üreticisi OnePlus, OnePlus TV için önceden yüklü Netflix uygulaması desteği ve sıfırdan tamamen tasarlanan uzaktan kumandayı getirdi. Firmanın yeni kumandasına gelen ilk yorumlar ise oldukça olumlu yönde.

OnePlus, yeni çıkartacağı televizyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan ilki, OnePlus TV nihayet önceden yüklenmiş Netflix uygulamasıyla birlikte gelecek. Bu, OnePlus TV ile ilgili gelen en büyük şikâyetlerden biriydi ve sonunda bir çözüm getirilmesi pek çok kullanıcıyı sevindirecek.

Kullanıcıların bir diğer şikâyeti ise televizyonun uzaktan kumanda tasarımıyla ilgiliydi. Hatta Netflix’in eksikliği, bu konuyla kıyaslandığında hafif bile kalıyordu. Bu konunun da farkına varan Çinli şirket, beklenmeyen bir hareket yaparak OnePlus uzaktan kumandayı sıfırdan yeniden tasarladı ve mevcut müşterilere bu yeni tasarımdaki kumandayı yedek olarak sunacağını açıkladı.

Yeni uzaktan kumandaya gelen yorumlar olumlu yönde:

OnePlus’ın önceki uzaktan kumandası; çok küçük ve ince olması, rahat bir tutuş sağlamaması ve kullanışsız tuşları gibi pek çok farklı sorun yüzünden oldukça eleştiriliyordu. Yeni uzaktan kumandasında müşterilerinin taleplerini göz önünde bulunduran firma, bu kumandanın tasarımından alüminyum gövdeyi kaldırarak plastikten üretim yapmayı tercih etmiş gibi duruyor.

Kumandanın yeni düzeninde yer alan bir diğer değişiklik ise başparmağa daha yakın olan ve daha rahat bir kullanım sunan 'd-pad'. Ayrıca ses tuşlarının ön tarafta ve daha erişilebilir bir durumda olduğu da belirtiliyor. Tuşlardan devam edecek olursak yeni kumanda, Netflix ve YouTube için yeni kısayol tuşlarını da bünyesinde barındırıyor.

Yeni kumandanın beğenilen özellikleri kadar beğenilmeyen özellikleri de bulunuyor. Bu noktada müşteriler, hâlâ daha özel bir güç düğmesinin kumandada yer almamasından ve TV’yi kapatmak için Oxygen Play tuşuna basılı tutmanın zorunlu kılınmasından yakınıyorlar. Ayrıca Google Asistan düğmesinin de ses seviyesi düğmelerine çok yakın olduğu ve yanlışlıkla basılmaya müsait olduğu belirtiliyor.

Bunların dışında müşteriler, yeni kumandadan oldukça memnun olduğunu söylüyorlar. OnePlus’ın bu kumandayı OnePlus TV sahiplerine ücretsiz bir şekilde sunması ise oldukça beğenilen bir hareket oldu.