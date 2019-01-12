OnePlus ve Oppo, QI Kablosuz Şarj Sistemi Üzerinde Çalışıyor

OnePlus ve Oppo, Qi kablosuz şarj teknolojisi standardına sahip akıllı telefonlar üretecek.

Kablosuz şarj teknolojisi günümüzde oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle son yıllarda çoğalan kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar, bazı üreticilerin kablosuz şarj padleri ile uyumluluk sorunları yaşayabiliyor. Kablosuz şarj için standard haline getirilen Qi Şarj için OnePlus ve Oppo'da kolları sıvadı.

OnePlus ve Oppo, Kablosuz Güç Konsorsiyumu'na (ticaret birliği) katılarak akıllı telefonlarına Qi şarj özelliğini getirmeyi amaçlıyor. Çinli teknoloji devlerinin bu konsorsiyuma ne zaman katıldıkları bilinmiyor. Qi şarj birliğine katılmanın Qi şarj özelliğini destekleyen cihazlar üretmeyi gerektirdiği biliniyor ancak OnePlus ve Oppo'nun halihazırda bu özelliği destekleyen akıllı telefonları bulunmuyor.

Oppo'nun geçen sene içerisinde aldığı bir 15W kablosuz şarj teknolojisi patenti olsa da herhangi bir cihazında bu teknolojiyi henüz kullanmadı. OnePlus ve Oppo'nun aynı şirketin altında çalışmalarına devam ettiği düşünüldüğünde bu iki şirketin bilgi alış-verişi yapacağı ve bu teknolojiyi oldukça hızlı bir şekilde kendilerine adapte edeceği tahmin ediliyor. OnePlus'ın gelecek amiral gemisi OnePlus 7'nin ise Qi kablosuz şarj teknolojisini barındırması bekleniyor.