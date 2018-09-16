OnePlus, Yeni Kulaklığı Type-C Bullets'ı Duyurdu

OnePlus, yeni telefonlarında kullanılacak ve USB Type-C üzerinden ses aktarımı yapacak yeni kulaklığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, şirketin artık yeni cihazlarda kulaklık girişine yer vermeyeceğini belirtmişti. Kablosuz kulaklık kullanım oranlarının hızla artmasıyla markalar artık kulaklık girişlerini terk ediyorlar ve OnePlus'ta artık o markalardan biri. Bu açıklamanın hemen ardından da gelecek yeni telefonlarda kullanılacakve ses aktarımını USB Type-C üzerinden yapacak olan yeni kulaklık duyuruldu.

OnePlus Type-C Bullets kulaklığın içerisinde Cirrus Logic’in yeni bir DAC modülü yer alıyor ve bu sayede ses kalitesi biraz daha artırılmış durumda. Kullanılan sert naylon kablolar ise kulaklığın darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca kontrol modülünde bir mikrofon da yer alıyor.

OnePlus Type-C Bullets ismi ile piyasaya süreceği yeni kablolu kulaklığının yanında aynı modelin kablosuz olanını da sunacak. Kullanıcıları memnun edecek olan bir diğer haber ise OnePlus 6T'nin kutusundan kulaklık 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsünün çıkacak olması. Bu yeni kulaklığın fiyatı ise 20 dolar (123 TL) olarak açıklandı.