OnePlus, Yeni TV Modellerinin Başlangıç Fiyatlarını Açıkladı

Akıllı telefon piyasasının güçlü isimlerinden bir tanesi olan OnePlus, üç yeni TV modelinin başlangıç fiyatlarını açıkladı. OnePlus TV’ler, çok kısa bir süre sonra, 2 Temmuz’da çıkış yapacak.

Akıllı telefon dünyasında öne çıkan şirketlerden bir tanesi olan OnePlus, ayrıca televizyon üretimine de el atmıştı. Üstelik şirket, bu televizyonların satın alınabilir fiyat skalasında yer alacağını da duyurmuştu.

Hong Kong merkezli teknoloji şirketi, çıkaracağı TV modellerinin kesin fiyatı konusunda kesin bir şey söylemese de üç yeni modelin başlangıç fiyatlarını açıkladı. 2 Temmuz’da çıkacak olan TV’lerin fiyat etiketleri konusunda söylenti bulunuyordu, şirket başlangıç fiyatlarını açıklayarak bu söylentilerin de bir nebze olsun önünü kesmiş oldu.

OnePlus TV başlangıç fiyatları

Şirket, daha önce yaptığı bir açıklamada bir OnePlus TV modelinin 20 bin Hindistan Rupisi’nden (1.812 TL) daha ucuz olacağını açıklamıştı. Şirket, üç modelin de başlangıç fiyatlarını açıkladı: 1x.999, 2x.999, 4x.999 Hindistan Rupisi.

Buradaki bilinmeyen olanlar x’lerin yerine 0’dan 9’a kadar tüm rakamlar gelebilse de müşteriler açısından en iyisi, o x’lerin yerini 0’ların alacak olması olurdu. 4x.999 Hindistan Rupisi başlangıç fiyatına sahip olan üst model, 4K çözünürlükle birlikte bazı premium özelliklere de sahip olacak.

Şirket, artık çıkışına çok az bir süre kalan OnePlus TV’ler için bu hafta başında Hindistan’da ön siparişleri almaya başlamıştı. Şirket, ön sipariş veren kullanıcılarına ise 2 yıl genişletilmiş garanti seçeneğini indirimli olarak sunuyor. Uygun fiyatlara sahip bu OnePlus TV modellerinin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.