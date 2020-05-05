Önlemler Alınmazsa Sahilleri Dolduracak Buluş: Trikini

Salgının getirdiği yeni ve mecburi dünya düzenine alışırken aklınıza bile gelmeyen şeyler görebilirsiniz. Sosyal mesafe gibi mantıklı önlemleri bir kenarı bırakın ve salgın sırasında, denize ya da havuza gitmek isteyenleri hayal edin.... Bilim insanlarının “maske takın” uyarılarını yanlış anlayanları bu yaz “trikini” ile sahillerde görebilirsiniz.

Toplu alanlarda maske takmak salgın sırasında hastalığa yakalanma riskimizi ciddi oranda azaltıyor. Her şey normale dönse ve alınan önlemler gevşetilse bile maske kültürümüzde yer edinecek gibi görünüyor. Elbette buradaki maskeden kastımız, takıldığında bizi gerçekten koruyan tıbbi ve filtreli maskeler. Evde üretilen ya da sırf daha şık olduğu için kullanılan maskelerin bizi ne oranda korudukları bilinmiyor.

Eski alışkanlıkların yenilerle harmanlanmaya başladığı döneme girmiş bulunuyoruz. Maskeler, moda dünyasında yer almaya ve yeni nesil kıyafetlerin parçası olmaya başladı. Ancak kaygısı iyi görünmek olan moda ile sağlık önceliklerimiz aynı noktada buluşmuyor. Havalar giderek ısınıyor ve insanlar, araştırma yapmadan yazın nasıl giyineceklerini tartışıyorlar.

Maskeli salgın bikinisi: Trikini

Dünyada modanın, Avrupa’da ise zayıf önlemler nedeniyle salgının merkezi haline gelen İtalya’da trikini için çalışmalara başladılar. Moda tasarımcısı Marine Verdenelli, MSN’e verdiği röportajda yeni trikini tasarımından söz ediyor. İşin bu kısmı elbette bizi pek ilgilendirmiyor, ancak en az gevşek önlemler kadar; maske takıp topluca denize ya da havuza girmek de büyük risklere neden olabilir.

Normal şartlarda bile deniz ve havuzlar çok sayıda enfeksiyon riskiyle karşılaşıyoruz. Asıl amacı havadaki virüsleri filtrelemek olan maskelerle suya girmek ilginç bir yaklaşım. Salgın döneminde moda kaygısı taşıyanlar için endişelenmeleri gereken bir konuyu da biz belirtelim: Maskenin yol açacağı güneş yanıkları. Gerçi İtalya Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda bu yaz denize girecekleri açıklamasında da bulunmuştu.