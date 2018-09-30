Popüler online alışveriş mağazası SHEIN'ın kullanıcıları tehlikede. Siber saldırıya uğrayan site, 6 milyondan fazla kullanıcısının bilgisini çaldırdı.

İnternet üzerinden alışveriş yapabildiğiniz online moda mağazası SHEIN’ın 6 milyondan fazla müşterisinin bilgileri çalındı. İhlalle ilgili açıklama yapan SHEIN, saldırganların bir yazılım aracılığıyla şirketin kurumsal sunucularına saldırı gerçekleştiğini, 6.5 milyona yakın kullanıcıya ait e-posta ve şifre bilgilerini çalındığını belirtti. Saldırı Haziran ayından Ağustos’a kadar gerçekleşti.

SHEIN’ın müşterilerini uyaran siber güvenlik uzmanları, veri ihlallerinden zarar görmemeleri için kullanıcıların e-posta ve şifre bilgilerini en kısa zamanda değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

Küresel siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, müşterilerin doğrudan siteye girip şifrelerini değiştirmelerini tavsiye etti. Akkoyunlu, aynı şifreyi birçok sitede kullanmanın güvenlik seviyesini düşürdüğünü, her siteye farklı şifre koymanın önemli olduğunun altını çizdi.