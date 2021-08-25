Son günlerin en çok konuşulan platformlarından OnlyFans, 1 Ekim itibarıyla 18+ içerik tümünü yasaklama kararından vazgeçti. Ödeme sağlayıcıları yüzünden böyle bir karar alan platformun bu karardan neden vazgeçtiği tam olarak bilinmiyor.

İnternet kullanıcılarının önemli bir bölümü son birkaç gündür, yetişkin içerik platformu OnlyFans'ın aldığı kararları konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak OFTV isimli yeni bir platform duyuran şirket, bu platformda cinsel içeriklere ve çıplaklığa izin vermeyeceğini açıklamıştı. Bundan birkaç gün sonra ise yeni bir açıklama yapan platform, bu kez de 18+ içeriklerin tamamının kaldırılacağını duyurmuştu. Bu karara göre içerik üreticiler, yalnızca çıplaklık içeren görüntüleri paylaşıp, satabileceklerdi.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde ise OnlyFans CEO'su Tim Stokely'nin konuyla ilgili açıklamalarına değinmiştik. Şimdiyse bir son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan OnlyFans, 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak ve 18+ içeriklerin tümünü yasaklayacak kullanım koşulu kararının askıya alındığını açıkladı. Yani OnlyFans, 1 Ekim'den sonra da bugünkü gibi kullanılabilecek.

İçerik üreticilere detaylı bir e-posta gönderilecek

Konuyla ilgili açıklamalarına "Sesinizi duyurduğunuz için herkese teşekkürler." diyerek başlayan OnlyFans yetkilileri, topluluğu desteklemek için gereken güvenceleri sağladıklarını ve bu yüzden de 1 Ekim'deki politika değişikliğini askıya aldıklarını söylediler. OnlyFans'ın geniş kapsamlı bir platform olduğuna vurgu yapan yönetim, tüm içerik üreticilerin para kazanmalarını sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdiler. Ayrıca içerik üreticilere bir e-posta gönderilecek ve konuyla ilgili detaylı bilgi verilecek.

Sadece saatler önce CEO tarafından yapılan açıklamalar, ödeme sağlayıcılarının yol açtığı anlaşmazlıklar nedeniyle böyle bir karar alındığını gözler önüne seriyordu. Ancak şimdi gelen açıklamalar, OnlyFans yönetiminin gözünü karartığını ve platformun ruhuna uygun bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Bakalım şirket, önümüzdeki saatlerde yeni bir karar alacak mı.