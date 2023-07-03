Ünlü OnlyFans modeli Eliza Rose Watson, İngiltere ve ABD'de billboardlara reklam verdi. Bu reklamlar, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Peki Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü? Düzenlemeler ne diyor?

Son dönemlerde en çok tartışılan sosyal medya platformlarından bir tanesi, OnlyFans. Yetişkin içerikler barındıran platform, bir süredir Türkiye'de erişim engeli ile karşı karşıya. Ancak pek çok ülkede erişilebilir olan platform, toplumun farklı kesimleri tarafından farklı şekillerde yorumlanıyor. Gelen son haberler, OnlyFans ile ilgili tartışmalara yeni bir boyut atlatacak türden.

Platformdaki ünlü isimler arasında yer alan Eliza Rose Watson, ABD'de New York, İngiltere'de ise Londra'da bazı billboardlarda reklam verdi. İçerik üretici, bu reklamlar için 600 bin TL civarında para harcadı. Bu bizim için dudak uçuklatan rakam, Watson için devede kulak. Zira içerik üretici, ayda yaklaşık olarak 5.5 milyon TL kazanıyor. Bu reklamlar, özellikle de Londra'da tepki çekti. Bazı insanlar bu reklamlara karşı çıktılar. Eliza Rose Watson ise kendini savundu.

İşte Londra'daki reklam

Ünlü yayıncının billboardlarda sergilenen reklamında, büyük bir müstehcenlik yok. Watson'un iç çamaşırı giymiş bir pozu, bunun yanında da Instagram ve OnlyFans kullanıcı adları bulunuyor. Watson, bu reklamı şöyle yorumladı: "Bazı insanlar her zaman bir şeylere alınacak değil mi? Durum bundan ibaret... Fotoğrafta 34 yaşında bir kadın ve OnlyFans logosu var. Size nasıl erişeceğinizi göstermiyor, internet sitesi adresi vermiyor." Watson, konuyla ilgili verdiği bir demeçte ise bunu bir iç çamaşırı reklamına benzetti.

Peki bu reklamlara ne diye tepki gösteriliyor?

İngiltere medyasına yansıyan haberlere göre billboardlardan bir tanesine "Pornoyu sokaklarımızdan uzak tutun" yazıldı. Sunday Express isimli bir gazeteye röportaj veren sıradan bir İngiliz ise şu ifadeleri kullandı: "Burada pornografi lehine ya da aleyhine ahlaki bir tartışma yapmıyorum. Pornografinin bu kadar denetimsiz bir şekilde reklamının yapılmasına nasıl izin verildiğiyle ilgili konuşuyorum… Reklamı yapılan hizmet, herkesin görebileceği bir reklam panosu için uygunsuz. Reklam panosu aynı zamanda iki okula çok yakın mesafede. Bunlar, ebeveynlerin çocuklarını okula götürdükleri güzergâh üzerinde..."

Watson, reklam sayısını artırmayı düşünüyor

Tepkiler üzerine reklamlarla ilgili açıklamalarda bulunan Eliza Rose Watson, billboardlardaki reklam için aylarca çalışıldığını belirtti. Yani içerik üretici, her ülke ve şirketin yapması gerektiği gibi ABD ve İngiltere'nin kanunlarına uygun olan reklamlar oluşturmaya çalıştı. Watson, çocuklara zarar vermemek için olağanüstü çaba gösterdiklerini söyledi. OnlyFans modeli, tepkiler nedeniyle Londra'da daha fazla reklam vereceğini sözlerine ekledi.

Peki böyle bir şey Türkiye'de mümkün mü? Bir gün biz de billboardlarda OnlyFans modellerinin reklamını görür müyüz?

Türkiye'deki billboard reklamcılığının bir numaralı muhatabı belediyeler. Bu reklam alanlarının yönetimleri belediye bünyesinde işletiliyor. Ancak pek çok belediye, bu işle uğraşmamak için ihale açıyor ve reklam ajanslarının bu süreci yönetmeleri sağlanıyor. Burada şöyle bir husus var. İlgili mevzuatlara göre ülkemizde pornografi, fuhuş, cinsellik, masaj, striptiz ve yetişkinler için ürünlerle ilgili reklamlar verilemiyor. Yani ABD ve özellikle İngiltere'de gündem olan konunun bir gün Türkiye'de yaşanma olasılığı çok düşük. Onlyfans'in erişim engeline sahip olduğunu düşünürsek Onlyfans özelinde zaten bir reklamın mümkün olmadığını söyleyebiliriz.