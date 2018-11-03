Önümüzdeki Hafta Çıkacak En İyi Xbox One Oyunları

Her hafta Xbox One'da çok sayıda oyun oynanıyor, ama hangileri gerçekte öne çıkıyor? Gelecek hafta Microsoft'un platformlarında lanse edilen en büyük ve en çok beklenen oyunları sizler için derledik.

Önümüzdeki hafta Xbox One platformunda oynayabileceğiniz bazı oyunları sizler için inceliyoruz.

Hitman 2: Gold Edition

Ajan 47, zorlu Gölge İstemcisi'ni avlamak için yeni bir göreve başlıyor. Ancak geçmişi ile ilgili gizli gerçekleri öğrenince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oyun ayrıca, Hitman serisine bir co-op deneyimi getiren bağımsız bir özellik olan Sniper Assassin moduyla oyun severlerin karşısına çıkıyor.

World of Final Fantasy Maxima

Birkaç hafta önce, Square Enix, Xbox One'a çok sayıda Final Fantasy oyunu getireceğini duyurdu. Bunlardan ilki World of Final Fantasy Maxima oldu. Final Fantasy lore adlı oyundan birçok canavar ögeleri içerek bu oyun önümüzdeki hafta Xbox One platformunda olacak.

Grip: Combat Racing

Geliştiricilere göre, Grip: Combat Racing sert bir dövüş yarışçısı olarak karşımıza çıkacak. Vahşi silahları ve cephanelikleri kullanarak yer çekimine meydan okuyacağınız oyun oldukça çekici görünüyor.

Ark: Survival Evolved - Extinction

Ark: Survival Evolved, kaynakları toplamanızı ve sonunda çevrenin efendisi olmanızı amaçlayan FPS türünde bir oyundur. Birkaç gün içinde, oyunun geliştiricileri oyuncular için yeni bir harita yayınlayacak. Oyunun amacı ise gezegene hükmeden devasa gezici Titanları yenmek ve herkesi kurtarmak için Ark döngülerini tamamlamak.

Ayrıca Brawlhalla, Chasm, Doodle God: Crime City, Ride 3 ve Shapeshifting Detective gibi diğer oyunlar da önümüzdeki hafta Xbox One Platformunda yerlerini alacak.