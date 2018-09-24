Drone'lara ilginiz varsa ancak fiyat-performans dengesini tutturabilmiş ve bütçenize uyum sağlamış bir drone bulamadıysanız, Eachine H8C mini kameralı drone aradığınız ürün olabilir.

Drone'lar hayatımıza artık iyiden iyiye dahil olmuş durumda. Kullanım alanlarının da çeşitlenmesiyle birlikte günlük hayatta dahi kullanılmaya başlanan drone'ların ürün çeşitliliği de tahmin edersiniz ki hayli fazla. Ancak hem fiyat olarak memnun edecek hem de performansıyla yarı yolda bırakmayacak bir ürün bulmak o kadar da kolay değil.

Eachine H8C Mini Kameralı Drone, bu noktada ihtiyacınıza karşılık verebilecek bir ürün. Özellikle ilk kez drone kullanacaksanız, başlangıç için oldukça kullanışlı ve uygun fiyatıyla da cezbedici. Eğer henüz profesyonel bir drone kullanıcısı değilseniz, Eachine H8C'i bir geçiş drone'u olarak da kullanabilirsiniz. 100 metre menzile kadar çıkabilen ve 6-8 dakika kayıt süresi olan Eachine H8C, herhangi yasal izin ya da kayıt yaptırmaya gerek olmadan kullanılabiliyor.

Kutu İçeriği

1x Eachine H8C Mini RC Quadcopter (Dahili Kamera)

1x Kontrol Kumandası

1x 250 mAh Pil

1x USB Şarj Kablosu

2x Yedek Pervane

1x Tornavida

1x Kullanım Kılavuzu

Eachine H8C Mini Drone, şu an Teknostore'da oldukça iyi bir indirimli fiyattan satışta. Eğer ürün ilginizi çektiyse buraya tıklayarak Teknostore sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda diğer uygun fiyatlı drone seçenekleri için de buraya tıklayabilirsiniz.