Müzisyenlere Özel Akıllı Telefon: OP-S CONCEPT

Madrid merkezli bir tasarım şirketi, müzisyenlere özel, OP-S CONCEPT adında bir akıllı telefon tasarladı. İki katman halinde kızaklı bir yapıya sahip olan bu tasarım, bünyesinde bir synthesizer bulunduruyor. Müzisyenler bu sayede enstrümanlarını daima yanlarında taşıyabiliyorlar.

Akıllı telefon sektörü her geçen gün biraz daha gelişiyor ve piyasaya sürülen her yeni telefon, insanların hayatlarını biraz daha kolaylaştırıyor. Şimdi duyurulan özel bir akıllı telefon tasarımı ise müzisyenlerin hayatlarını ciddi anlamda kolaylaştırmayı vadediyor.

Madrid merkezli bir tasarım şirketi olan "Gris Design", hafızanızdan kolay kolay silinmeyecek bir akıllı telefon geliştirdi. "OP-S CONCEPT" olarak isimlendirilen bu tasarım, bir akıllı telefon ile mini bir synthesizeri bir araya getiriyor. Yani müzisyenler, bu akıllı telefonu kullanarak enstrümanlarını ceplerinde taşıyabiliyorlar. Çift katmanlı bir cihaz olarak karşımıza çıkan OP-S CONCEPT, seri üretime geçerse müzisyenlerin vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.

Not: Synthesizer, isim olarak sentezleyici anlamına gelen bir müzik enstrümanı. Ülkemizde de popüler olan synthesizer, doğada var olan ya da olmayan seslerin oluşturulması ya da düzenlenmesini sağlıyor.

Karşınızda müzisyenler için tasarlanan OP-S CONCEPT

OP-S CONCEPT, iki katmanlı bir yapıya sahip. İki katman üst üste yerleştirildiğinde normal bir akıllı telefon deneyimi yaşatan cihaz, ekranının altında mini bir synthesizer bulunduruyor. Bu sayede müzisyenler, geliştirici ekip tarafından özel olarak hazırlanmış bir yazılımı da kullanarak diledikleri her yerde müzik yapabiliyorlar. Üstelik OP-S CONCEPT, 4 adet yüksek hassasiyetli mikrofon ve gelişmiş bir de hoparlöre sahip.

Gris Design tarafından hazırlanan OP-S CONCEPT, herhangi bir ses parçasının oluşturulması ya da mevcut ses kayıtlarının özgürce düzenlenebilmesini sağlıyor. Üstelik iki adet ses jackine sahip olan telefon, oluşturulan müziğin bir yandan kulaklık ya da hoparlöre, diğer yandan da bilgisayara aktarılmasını sağlıyor. Müzisyenler, müzik yapmadıkları zaman ise bu akıllı telefonu normal bir Android cihaz gibi kullanıyorlar.

Synthesizer özelliğine de sahip olan OP-S CONCEPT'in henüz bilinmeyen onlarca özelliği var. Mesela tasarım görsellerine göre OP-S CONCEPT'te ön kamera bulunmuyor. Tasarımcıların bu konuda nasıl bir planının olduğu bilinmiyor. Ancak telefonun arka kısmına baktığımız zaman bu cihazın üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda yer alan donanımın detayları da ne yazık ki bilinmiyor.

Gris Design'ın oluşturduğu akıllı telefon tasarımının gerçek bir ürün haline gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak tasarım açısından tartışmalı da olsa böyle bir cihazın müzisyenleri mest edeceği aşikar. Bu tür tasarımlar, akıllı telefon sektörünün zamanla bambaşka bir noktaya ulaşabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.