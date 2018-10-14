Opel, 3 Modelinin Üretimini Sonlandırmayı Planlıyor

Opel, satış rakamlarında istenilen başarıya ulaşamayan 3 modelin üretimini bitirmeye hazırlanıyor.

Geçen yıl Opel ve Vauxhall markalarını bünyesine alan Groupe PSA, 2018'in sonu için maliyet hesapları yapıyor. Opel için çeşitlilik algısını arttırma planlarıyla üretilen Adam, Karl ve Cascada modelleri bantlardan çekiliyor.

Opel'in geleceğe yönelik planları arasında yükselen SUV segmentine verilen önemi arttırmak geliyor. Mokka X, Crossland ve Grandland modellerinin amiral gemilerini olmuşturması bekliyor. Öyle ki 2021 yılına kadar bu 3 modelin toplam satış hacminin %40'nı karşılaması bekleniyor.

Opel Adam, 2012 yılından bu yana üretilen mini sınıf bir otomobildi. Ayrıca model adını şirketin kurucusu Adam Opel'den almıştı.

Karl, Aralık 2014'te bir başka Opel modeli olan Agila'nın yerini almıştı. İsmini ise kurucu Adam Opel'in en büyük oğlu Karl'dan almıştır.

Opel Cascada, 2013 yılından beri üretilen ve üzeri açılabilen bir modeldi. Cascada, Opel Cabrio, Vauxhall Cascada gibi farklı isimlerle de satılmıştı.

Groupe PSA'nın 2018 yılı ilk yarı yıl finansal sonuçlarına göre; Opel ve Vauxhall markalarının toplam gelirleri 9.9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Groupe PSA gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 40.1 artışla (2 marka ilavesiyle) 38.6 milyar Euro’ya yükselmişti