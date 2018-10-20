Opel Otomobillerinin 120 Senelik Serüveni

Opel, 120 senelik tarihinde pek çok konuda sektörde ilklere imza atmış bir üretici ve biz de bu tarihe kısa bir bakış atmak istedik.

Opel, otomobil sektörünün en uzun soluklu üreticilerinden biri ve 2019 senesi, şirketin 120. yılı olacak. 1899 senesinde Adam Opel Rüsselsheim'da bir garajda 65 adet Opel Patentmotorwagen “System Lutzmann” üretimi ile bu yolculuğa başladı ve günümüzde bu rakam 70 milyonun üzerine çıkmış durumda.

Opel ekonomik montaj hattı sistemini Almanya'da kullanmaya başlayan ilk üretici ve bunu 1924 senesinde gerçekleştirdi. Rüsselsheim merkezli şirket, Opel P4 ve Kadett modelleri ile 1930'lu yıllardan itibaren herkesin erişebileceği fakat ileri teknolojiye sahip otomobiller üretti.

Opel'in otomobil tasarımı ve üretimi konusundaki en önemli kriteri her zaman herkes için ulaşılabilir olmasıydı. Şirketin giderek büyümesi ve Opel Kadett, Rekord ve Kapitän gibi modellerin üretimlerinin artması ise İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da oldukça önemli bir ekonomik faaliyet olarak yer aldı. Opel, o dönemde bu modeller sayesinde Almanya'nın yeniden inşa ve ekonomik mucize yaratma döneminin simgesi oldu.

Bu zorlu dönemi ve modelleri, ikonik Opel GT, Manta ve Monza takip etti. Ardından da 1980 ve 1990'larda Corsa, Astra ve Zafira gibi akıllara kazınmış modeller piyasaya çıktı ve yoğun ilgi gördü. Bu modeller aynı zamanda Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin sembollerinden oldu.

Berlin duvarının yıkılmasının ardından Eisanach'ta açılan yeni fabrika sayesinde Opel popülaritesini daha fazla atırdı ve Birinci nesil Astra 1991-1998 yılları arasında 4,2 milyon adet üretildi. Bu da modeli 'en fazla üretilen Opel' haline getirdi.

Opel'in en popüler otomobil ailelerinden olan Corsa ise 1982'de küçük bir otomobil modeli üretti. Corsa A modeliyle, Kadett'in altında konumlanarak şirketin ürün yelpazesini daha da genişletti. Günümüze kadar 14 milyon Corsa trafiğe çıktı. Şirket şimdi de elektrikli bir Corsa modeli üretmeye hazırlanıyor ve bu Opel tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Aynı zamanda artan taleple birlikte Opel; Mokka, Crossland X ve Grandland X gibi SUV modeller de piyasaya sürdü ve bu araçlar oldukça yoğun ilgi gördü.