Apple'ın 'eski' duayen tasarımcısı Jony Ive'nin OpenAI ile çalışacağı öğrenildi. Hatta Apple'ın üst düzey tasarımcısı Tang Tan da Jony Ive'nin ekibine katılacak. OpenAI, bu canavar ekiple yapay zekâ destekli akıllı cihazlar üretecek.

Teknoloji dünyasında dengeleri altüst edecek bir gelişme yaşandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone ve iPad gibi ürünlerinin bugünlere gelmesini sağlayan duayen tasarımcı Jony Ive'nin, OpenAI ile çalışmaya başlayacağı ortaya çıktı. Üstelik hâlihazırda Apple için çalışmakta olan üst düzey tasarımcılardan Tang Tan da önümüzdeki dönemde Jony Ive tarafından kurulan LoveFrom'a transfer edilecek.

OpenAI, bugüne kadar yazılım üzerine çalışan bir firmaydı. Hâl böyle olunca Apple'ın efsanevi tasarımcılarının OpenAI'da ne yapacaklarını anlamlandıramamış olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; konuya aşina kaynakların iddialarına göre OpenAI, yapay zekâdan güç alan akıllı ürünler için kolları sıvadı. Bu ürünlerin ne olacağı tam olarak belli değil ancak akıllı ev aletleri, öne çıkan kategori olacak gibi görünüyor.

Ürünler, henüz konsept aşamada

Apple'ın bugünlere gelmesini sağlayan ürünleri tasarlayan Jony Ive'nin OpenAI için neler yapacağı net değil. Hatta edinilen bilgilere göre OpenAI'ın hayal ettiği ürünler, henüz konsept aşamada. Ancak önümüzdeki yıl itibarıyla bu durum değişecektir. Tabii bu demek olmuyor ki OpenAI'ın yapay zekâ destekli akıllı ürünleri, çok kısa bir süre sonra hayatımıza girecek. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın gizli kalmasını istediği girişimlerin sonucunu görmek için beklemek gerekecek.

Burada Apple ile ilgili bahsetmemiz gereken bir husus var. 2019'da LoveFrom'u kurmak için Apple'dan ayrılan Jony Ive, beraberinde bazı tasarımcıları da götürdü. Hatta bu sayının 20'yi aştığı biliniyor. Apple'da kalıp Jony Ive ruhunu yaşatmaya çalışan kişi sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Hâl böyleyken LoveFrom ile OpenAI iş birliğinin olumlu sonuç vermesi, Apple'ı tasarım anlamında biraz daha zorlayabilir gibi görünüyor.