Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru çıkan haberlerde, OpenAI'ın şirket değerini 80-90 milyar dolara çıkaracağını belirten söylentiler haklı çıktı.

ChatGPT, DALL-E ve Sora gibi yapay zekâ araçlarıyla son dönemlerde en çok konuştuğumuz şirketlerin başında gelen OpenAI ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda tamamlanan bir anlaşma sonucu şirkete 80 milyar dolarlık değer biçildi. Daha önce ortaya çıkan söylentiler de bu gelişmeye işaret ediyordu.

Söz konusu söylentiler, OpenAI’ın alacağı yeni yatırım için hisse ihracı yapılmayacağını, eğer isterlerse çalışanların hisse satmalarına izin verileceğini söylüyordu. Şimdiki gelişmede de durum farklı değil. 2023’ün eylül ayında yaşanan bu gelişmede şirketin 80-90 milyar dolar değere ulaşacağı söyleniyordu.

Haklı da çıktılar. OpenAI, 80 milyar dolar değerlemeye ulaştı. 10 ayda 3 kat büyüdü.

Girişim firması Thrive Capital’ın öncülüğündeki bir ihale teklifiyle OpenAI, mevcut hisselerini satacak. Tabii çalışanlar da daha önce söylediğimiz üzere, para toplanacak bir yatırım turu yerine direkt şirketteki hisselerini nakit olarak alabilecekler. Bu değerlemeyle birlikte OpenAI, en değerli start-up’lar arasında, ByteDance ve SpaceX’in hemen arkasında kendine yer bulacak.

Tabii bu süreçte şirket yerinde saymıyor. CEO Sam Altman, yapay zekâ odaklı çip üretimi macerasına atılmak istiyor. Tabii bu konuda henüz detaylar paylaşılmış değil. Fakat yapay zekâ üzerine iş yürüten her şirketin bu dönemde fark etmeksizin çip üretimine odaklandığını biliyoruz. Aralarında Meta ve NVIDIA’nın da yer aldığı bu şirketler, dışarıya bağlılığı azaltmak adına kendi çiplerini üretmeye çalışıyorlar.

OpenAI, Sora ile birlikte oldukça sağlam bir güç gösterisi yapmayı başarmıştı. Sora’nın neler yapabileceğini görünce, siz de şirketin neden bu kadar odak noktası hâline geldiğini fark edeceksiniz. Aşağıdan o içeriğe göz atabilirsiniz.