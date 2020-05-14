Opera, 58 Sürümünü Android İçin Yayınladı

Sunduğu özellikler ve sade tasarımıyla kullanıcılar tarafından beğenilen Opera tarayıcı, bugün yayınlanan güncellemeyle otomatik bildirim engelleme özelliği kazandı. Gelin diğer yeniliklere yakından bakalım.

Başta dâhili VPN olmak üzere kullanıcılara sunduğu kolaylıklar ve yeniliklerle en çok tercih edilen tarayıcıların başında gelen Opera, sunduğu yeni güncellemenin teknoloji dünyasını da olumsuz etkileyen koronavirüs nedeniyle önceki sürümlerdeki kadar büyük yenilikler getirmediğini ifade etti. Tarayıcı, bu sürümle 3 yeni özelliğe kavuştu. İlk olarak internetteki bildirimler konusuna el atan Opera, kullanıcılarından bu konuda çok fazla şikâyet ve geri bildirim aldığını ifade etti.

Yeni sürümle gelen özellik sayesinde Opera, bildirim engelleme özelliğini varsayılan olarak kullanıcılarına sunuyor. Böylelikle herhangi bir internet sitesi size bildirim göndermek istediğinde karşınıza kısa süreliğine “Bildirimler engellendi” bilgilendirmesi çıkacak fakat bu bildirim de hızlı bir şekilde ekrandan kaybolacak. Ayrıca site adresinin bulunduğu alandaki simgeye tıklayarak belli sitelere bildirim gönderme izni verebilirsiniz.

Bildirimler engelleme özelliği nasıl aktif edilir?

Tarayıcı kullanımı esnasında bildirim görmek istemeyen kullanıcılar Opera'da Menü > Ayarlar > Site Ayarları > Bildirimler adımlarını izleyerek tüm siteler için bildirimleri kapatabilirler. Opera 58 sürümüyle gelen ikinci özellik sayesinde Hızlı Erişim alanı daha kullanışlı hâle geldi. Sürümdeki değişiklikle Hızlı Erişim üzerinde düzenleme ve silme eylemleri iyileştiriliyor.

Yapmanız gereken tek şeyse Hızlı Erişim bölümünde yer alan ikona uzun süre basmak. Bu sayede silme ve düzenleme seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Son olarak son sürümle birlikte internet üzerindeki formlarda görsel iyileştirmeler yapıldı.