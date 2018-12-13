Opera, Android Tarayıcısına Kripto Para Cüzdanı Ekledi

Opera’nın Android tarayıcısı artık bütünleşik kripto para cüzdanına sahip.

Londra’da yapılan bir blok zinciri etkinliğine katılan Opera, tarayıcısıyla bütünleşik kripto para cüzdanının duyurusunu yaptı. İlk aşamada yalnızca Ethereum’u destekleyen cüzdanın desteklediği kripto paralara ileride yenilerinin de katılacağı açıklandı. Ethereum yatırımcıları, opera kullanarak yatırımlarını daha kolay yönetebilecek.

Kullanıcıların ilk yapması gereken, Android için Opera uygulamasını indirmek. Henüz iOS için yayınlanmayan bir özellik bu. Cüzdan içinde yer alan mağazadan Ethereum almak ve bu kripto parayı ticarette kullanmak mümkün. Tarayıcı içinde başka küçük uygulamalar da var.

Opera’nın kripto para cüzdanı üzerinde çalıştığını ilk olarak temmuz ayında öğrenmiştik. Son zamanlarda kripto paraların değerlerinde büyük düşüş yaşanmasına rağmen blok zincilere ve kripto paralara yönelik gelişmeler artarak devam ediyor. Opera, daha önce de kripto hırsızlıklara karşı korumalı internet tarayıcısını yayınlamıştı.