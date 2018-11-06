Opera'nın Android Sürümünde Çerez Derdi Olmayacak

Çerezleri onaylamaktan ya da onaylamamaktan bıktınız mı? Siz de bir linke tıkladığınızda ekranın yarısını kaplayan uyarılara sinir oluyor musunuz? Opera ile bu sorun tarihe karışacak.

Çerezler, uyarılar ve bildirimler çağında yaşıyoruz. Her site sizden çerezleri kullanmak için izin istiyor. Her site bildirimler göstermeyi talep ediyor. Yasal nedenlerden dolayı bunu yapmaya zorunlular da.

Opera'nın yayınladığı Android tarayıcı ise küçük bir ayar sayesinde sizi bu dertten kurtarıyor. Bu ayar sayesinde çerez izni isteyen pencereleri bloklayabiliyorsunuz. Kesin olarak çalışacağına dair bir bilgi yok ama firmanın 15,000 site ile yaptığı testlerde sonuçlar gayet olumlu.

Avrupa Birliği Opera'nın bu hareketine ne tepki verecek henüz bilinmiyor. Bu ayarın ne şekilde çalışacağına dair de bir bilgi yok. Muhtemelen bu ayarı seçtiğinizde Opera çerezleri engellemeyi değil onaylamayı tercih edecek.

Yeni Opera, Android 7.1 ve üstü için yakında yayınlanacak. Chrome'un tahtına aday olan Opera hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyenler için bir de video bulunuyor.