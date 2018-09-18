Hâlihazırda yalnızca Android platformunda bulunan Opera Touch, 1 Ekim'de iOS'te de yerini alacak.

Opera Software geliştiricisinin bugün yaptığı bir duyuruya göre, nisan ayında Android platformunda çıkış yapan Opera Touch adlı mobil internet tarayıcısı, 1 Ekim 2018’de iOS platformunda yerini alacak. Opera Touch, kullanıcılara mobil cihazları ve PC’leri arasında sorunsuz bir şekilde gezinme imkânı sunması gibi özellikleri sayesinde diğer mobil tarayıcılardan üstün yanlara sahip.

Kullanıcıların, telefonlarını PC’lerine bağlamak için yalnızca Opera masaüstü sürümünü açıp ekranda beliren QR kodu Opera Touch’a okutmaları gerekiyor; yani herhangi bir hesaba veya şifreye ihtiyaç kalmıyor. Bunun yanı sıra Opera, Fact Action Button adlı ilginç bir seçeneğe sahip; bu seçenek, internette yalnızca tek el kullanılarak gezinebilme imkânı sunuyor.

Geliştiricilere göre Opera Touch, kullanıcıları güvende tutmak için en güncel web teknolojilerini kullanıyor; nitekim tarayıcı üzerinden gönderilen tüm veriler uçtan uca şifreleme yöntemi ile korunmakta. Tarayıcı ayrıca Opera’nın cryptojacking korumasına da sahip. Bu koruma sistemi, internette gezinirken cihazların ısınmasını veya bataryalarının bitmesini engellemeye yarıyor.

Tüm bu özellikler sizi Opera Touch kullanmaya ikna ettiyse, kapalı betayı denemek için kaydınızı buradan yaptırabilirsiniz. Aksi halde Opera Touch’ı iPhone’unuza yüklemek için 1 Ekim’i beklemeniz gerekecek.