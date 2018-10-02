Safari'ye en uygun alternatiflerden biri olacak Opera Touch, iOS sürümü ile nihayet kullanıcılar ile buluşuyor. Mobil tarayıcı, yeni nesil iPhone'ların sezgiselliği ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Yeni Opera Touch mobil web tarayıcısını geçtiğimiz Nisan ayında Android için yayınlayan Opera, şimdi de iOS işletim sistemi ile çalışan iPhone ve iPad’ler için özel olarak tasarlanmış Opera Touch’ı yayınladı. Safari’ye en uygun alternatiflerden biri olacak olan Opera Touch, özellikle yeni nesil iPhone kullanıcılarını fazlasıyla memnun edecek.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone X ile birlikte ana ekran tuşuna veda etti ve böylece cihaz arayüzünü jestler kontrol etmeyi mümkün kılarak işletim sistemini çok daha sezgisel hale getirdi. Opera, iOS için Opera Touch’ı geliştirirken bu gelişmeleri göz önünde bulundurdu ve ekranın altında çeşitli jestler ile kontrolü mümkün kılan bir yüzen ‘Hızlı Eylem’ butonu ekledi.

Hızlı Eylem butonu ile sekmeler arasında geçiş yapabilir, hızlı aramalar gerçekleştirebilir ya da hızlıca kaydırarak web sayfaları arasında geçiş yapabilirsiniz. Hızlı Eylem çubuğunun sezgisellik açısından Apple’ın yeni ‘ana ekran çubuğu’ ile benzeştiğini söyleyebiliriz ki bu da Opera Touch’ı iPhone kullanıcıları için muhteşem bir tarayıcı haline getiriyor.

Yukarıda belirttiğimiz özellikler yeni nesil iPhone kullanıcıları için faydalı gibi görünse de hala iPhone 8 ve daha önceki nesil iPhone kullanıcıları için kullanımı bir miktar zorlaştırabilir. Yine de stabil ve modern bir mobil web tarayıcı arıyorsanız Opera Touch tam da aradığınız tarayıcı olabilir. Opera Touch’ı indirmek için aşağıdaki bağlantıya dokunabilirsiniz.