  • Oppo, 10x Hibrit Yakınlaştırma Teknolojisini Tanıttı

Oppo, 10x Hibrit Yakınlaştırma ve Yeni Ekrana Gömülü Parmak İzi Tanıma Teknolojisini Tanıttı

2 dk okuma süresi
11
6
1
1
1
Oppo, çok yakında karşımıza çıkacak olan 10x hibrit yakınlaştırma ve ekranın neredeyse tamamında parmak izini okuyabilen yeni teknolojilerini tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017’de cihaz gövdesine yerleştirilen periskop tarzı bir lens sayesinde 5x optik yakınlaştırma teknolojisi sunabildiğini göstermişti. Şirket, bugün Çin’de gerçekleştirdiği etkinlik ile fotoğrafçılık konusundaki yeteneklerini getirdiği yeni seviyeyi duyurdu ve 10x hibrit yakınlaştırma teknolojisini tanıttı.

Hibrit yakınlaştırma teknolojisi, optik yakınlaştırma ile dijital yakınlaştırmanın birleşimi sayesinde elde ediliyor. Halihazırda görüntünün netliğinden ödün vermeden 5 kata kadar yakınlaştırma sunabilen Oppo, hibrit yakınlaştırma sayesinde görüntünün netliğinden neredeyse hiç feragat etmeden 10 kata kadar yakınlaştırma sunabiliyor.

İşin asıl önemli kısmı Oppo, söz konusu teknolojinin ticari kullanım aşamasında ve seri üretime hazır olduğunu belirtti. Bu da demek oluyor ki MWC 2019 kadar yakın bir tarihte 10x hibrit yakınlaştırma özelliğine sahip yeni Oppo akıllı telefonları görebiliriz. 10x yakınlaştırma özelliği, Oppo telefonları mobil fotoğrafçılıkta ayrı bir yere koyacaktır.
İLGİLİ HABER

Snapdragon 855'in Kirin 980'i Sağlam Tokatladığı Performans Karşılaştırması

Oppo’nun tanıtımını gerçekleştirdiği bir diğer teknoloji ise Faz 3 olarak tanımlanan yeni bir ekrana gömülü parmak izi teknolojisi. Şu ana kadar kullanıma sunulan ekrana gömülü parmak izi tarayıcılarda parmak izinizi okutmak için parmağınızı ekranın küçük bir bölümüne bastırmanız gerekiyordu.

Faz 3 ekrana gömülü parmak izi tarayıcıda ise neredeyse ekranın tamamında parmak izinizi okutabileceksiniz. Yeni ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı henüz tüketicilerle buluşmaya hazır değil fakat parmak izinin okutulacağı alanın 15 kata kadar büyüyeceği söyleniyor ki bu gerçekleştiğinde ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanımadan daha pratik bir biyometrik güvenlik sistemi olabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Oppo-10x-optical-zoom-in-display-finger-scanning-whole-screen_id112814
Etiketler: Oppo
11
6
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
11
6
1
1
1