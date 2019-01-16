Oppo, 10x Hibrit Yakınlaştırma Teknolojisini Tanıttı

Oppo, çok yakında karşımıza çıkacak olan 10x hibrit yakınlaştırma ve ekranın neredeyse tamamında parmak izini okuyabilen yeni teknolojilerini tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017’de cihaz gövdesine yerleştirilen periskop tarzı bir lens sayesinde 5x optik yakınlaştırma teknolojisi sunabildiğini göstermişti. Şirket, bugün Çin’de gerçekleştirdiği etkinlik ile fotoğrafçılık konusundaki yeteneklerini getirdiği yeni seviyeyi duyurdu ve 10x hibrit yakınlaştırma teknolojisini tanıttı.

Hibrit yakınlaştırma teknolojisi, optik yakınlaştırma ile dijital yakınlaştırmanın birleşimi sayesinde elde ediliyor. Halihazırda görüntünün netliğinden ödün vermeden 5 kata kadar yakınlaştırma sunabilen Oppo, hibrit yakınlaştırma sayesinde görüntünün netliğinden neredeyse hiç feragat etmeden 10 kata kadar yakınlaştırma sunabiliyor.

İşin asıl önemli kısmı Oppo, söz konusu teknolojinin ticari kullanım aşamasında ve seri üretime hazır olduğunu belirtti. Bu da demek oluyor ki MWC 2019 kadar yakın bir tarihte 10x hibrit yakınlaştırma özelliğine sahip yeni Oppo akıllı telefonları görebiliriz. 10x yakınlaştırma özelliği, Oppo telefonları mobil fotoğrafçılıkta ayrı bir yere koyacaktır.

Oppo’nun tanıtımını gerçekleştirdiği bir diğer teknoloji ise Faz 3 olarak tanımlanan yeni bir ekrana gömülü parmak izi teknolojisi. Şu ana kadar kullanıma sunulan ekrana gömülü parmak izi tarayıcılarda parmak izinizi okutmak için parmağınızı ekranın küçük bir bölümüne bastırmanız gerekiyordu.

Faz 3 ekrana gömülü parmak izi tarayıcıda ise neredeyse ekranın tamamında parmak izinizi okutabileceksiniz. Yeni ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı henüz tüketicilerle buluşmaya hazır değil fakat parmak izinin okutulacağı alanın 15 kata kadar büyüyeceği söyleniyor ki bu gerçekleştiğinde ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanımadan daha pratik bir biyometrik güvenlik sistemi olabilir.