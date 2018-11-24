OPPO, 5. Yıl Dönümünü Kutlamak İçin ColorOS 6’yı Tanıttı

ColorOS yeni kullanıcı arayüzünü tanıttı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız tahminlerde söylediğimiz gibi, OPPO’nun beşinci yıl dönümünü yeni bir ColorOS işletim sistemiyle kutlaması bekleniyordu. Ve öyle de oldu.

Çinli üretici OPPO, yeni kullanıcı arayüzü ColorOS 6.0’ı açıkladı. OPPO, ayrıca bu zamana kadar 13 adet büyük işletim sistemi güncellemesini 140 ülke ve bölgeden 250 milyon insana ulaştırdıklarını da belirtti. Bu zamana kadar şirket oyun performanslarını artırmak için HyperBoost özelliğiyle ColorOS 5.2.1 işletim sistemini çıkartmıştı.

Özellik olarak baktığımızda ColorOS 6.0, yeniden düzenlenmiş yazılar ve ikonlarla yeni bir arayüzü sunuyor. Yeni arayüzde çerçevesiz ve daha parlak renkler tercih edilmiş. Bu durum da hiç şüphesiz arayüzü daha temiz ve daha güzel gösteriyor.

ColorOS 6.0 ‘OPPO Sans’ adındaki yumuşak geçişli fontuyla da güzel bir yazı şeklini bizlerle buluşturmuş. ColorOS 6.0 ayrıca yapay zekâ ile makine öğrenimini de sunuyor. Kullanıcının uygulama etkinliklerini takip ederek arkada kullanılmayan uygulamaları kapatmak yerine durdurarak performansa da katkı sağlıyor. Ayrıca birden arkadaki uygulamaların birine geçmek isterseniz sorunsuz bir şekildede geçiş sağlayabiliyorsunuz.

2019 yılının başında cihazlara sunulması beklenen ColorOS 6.0’ın şu ana kadar tasarım değişiklikleri açıklanmış durumda ancak işlevsel değişiklikler hakkındaki bilgilerimiz hala kısıtlı. İlerleyen zamanlarda konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılması durumunda daha fazla bilgiyle sizlerle birlikte olacağız.