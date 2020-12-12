Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO'nun yakın zamanda tanıtılması beklenen giriş seviyesi modeli OPPO A15s'in tanıtım afişi ortaya çıktı. Paylaşılan görüntü, cihazın genel tasarımını ve bazı temel özelliklerini gözler önüne seriyor.

Son dönemlerin en çok dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden olan OPPO, bütçe dostu akıllı telefonu A15'i geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü. Uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bu telefonun ardından Çinli üretici, yeni bir devam modelinin üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Malezya'nın SIRIM sertifikasyon sitesinde, sonrasında Singapur'un IMDA ve Avrupa'nın EEC sitelerinde görünen akıllı telefon için yeni bir tanıtım afişi ortaya çıktı. Sızıntı, OPPO'nun yeni bütçe dostu giriş seviyesi akıllı telefonunun genel tasarımını ve bazı temel özelliklerini gösteriyor.

OPPO A15s neler sunuyor?

Tasarım anlamında büyük kardeşi A15 ile benzer bir noktada buluşan OPPO A15s, reklam afişine göre 720 x 1600 piksel çözünürlüğü destekleyen 6,52 inçlik bir IPS LCD panel kullanıyor. Bu noktada bellek tarafındaysa A15s, 2 / 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama sunan bir önceki modelden öne çıkarak 4 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolamayı kullanıcılara sunuyor.

Tanıtım afişinde cihaza gücünü veren yonga setinden bahsedilmese de cihazın, A15'tekine kıyasla daha güçlü bir yonga setine sahip olması bekleniyor. Kamera tarafındaysa A15 modelinde olduğu gibi 2 MP makro, 2 MP derinlik ve 13 MP ana kamera ile 5 MP'lik bir selfie kamerası cihazda yer alabilir. Bataryanın ise 4.230 mAh seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

OPPO A15s'in fiyatı ya da ne zaman tanıtılacağı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak OPPO'nun bu model için A15'tekiyle benzer bir fiyat politikası izlemesi muhtemel görünüyor. Cihaza dair yeni detaylar ortaya çıkarsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.