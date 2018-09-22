OPPO A7'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Birkaç hafta önce OPPO, A7x cihazını tanıtmıştı. Orta seviyeye hitap eden bu cihaz, yeni yeni karşımıza çıkacak olacak gözdamlası şeklindeki üst çentiğe sahipti. "Eğer A7x varsa, A7 de olmalı" diyebilirsiniz; ve bunda haklısınız da. Böyle bir cihaz henüz resmi olarak olmasa da bugün tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

Bazı kaynakların sızdırdığını söylediği cihazın özellikleri şöyle: OPPO A7, 6.2 içnlik 1520x720 çözünürlüğünde bir ekranla gelecek; bu da 19:9 bir ekran oranı anlamına geliyor. Snapdragon 450 çipseti kullancak ve 3 veya 4 GB'lık seçenekleri olacak olan cihazın artırılabilir 32 GB depolama desteği olacak.

A7, 13 Megapiksellik f/2.2 ana kamera ve 2 megapiksellik f/2.4 ikincil kamerayla gelecek; ön kamerası ise 16 megapiksellik f/2.0 bir sensöre sahip olacak. Sızdırılan teknik özelliklerde herhangi bir parmak izi tarayıcısı belirtisine ise rastlanmıyor olsa da en azından bir yüz tanıma sistemiyle geleceğini söyleyebiliriz.

OPPO A7, Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 yazılımıyla kutudan çıkacak. Batarya kapasitesinin 4230 mAh olduğu bilinen cihazı uzun süre şarj etmenize gerek olmadan kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Çift-SIM desteği, Bluetooh 4.2, 2.4 GHz Wi-Fi ve OTG USB özellikleri ise artık birçok telefonda bulunann klasik özelliklerden.

Mavi ve Altın renk seçenekleriyle gelecek olan telefonun fiyatı ise belirsiz.