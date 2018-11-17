Oppo A7, Vivo Y95 ve Mi 8 Lite Karşılaştırması

Geçmiş yılların üst düzey telefonların özelliklerini bu yıl orta segment telefonlarda bulmak mümkün olmuştu. İşte biz de orta segment telefonlardan 3 tanesinin özelliklerini ve sonucunda hangisinin daha iyi olduğunu sizler için anlattık.

2018 yılında telefon dünyası yükselişini sürdürmeye devam etti. En çok göze çarpan telefonlar ise orta sınıftan çıktı. Aralarında harika kameralı, çok uygun fiyatlı ve mükemmel tasarımlı olanlar bir adım öne çıktı. Bu haberimizde Çin'den çıkan ve fiyat - performans konusunda iddialı olan 3 telefonu karşılaştıracağız.

Oppo A7 Vivo Y95 Xiaomi Mi 8 Lite Boyut ve Ağırlık 155.9 x 75.4 x 8.1 mm, 168 gram 155.1 x 75.1 x 8.3 mm, 163 gram 156.5 x 75.8 x 7.5 mm, 196 gram Ekran 6.2 inç, 720x1520p (HD), 272 ppi, IPS LCD, %81.62 ekran gövde oranı 6.22 inç, 720 x 1520p (HD) 270 ppi, 19:9 oran, IPS LCD, %82.9 ekran gövde oranı 6.26 inç, 1080 x2280p (FULL HD) 403 ppi, 19:9 oran, IPS LCD,%82.51 ekran gövde oranı İşlemci Qualcomm Snapdragon 450, Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 439, Octa-core (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53) Qualcomm Snapdragon 660,

Octa-core 2.2 GHz Kryo 260 Bellek 3 GB RAM, 32 GB depolama veya 4 GB RAM, 64 GB depolama ve 265 GB hafıza kartı desteği 4 GB RAM, 64 GB depolama ve hafıza kartı desteği 4 GB RAM, 64 GB depolama, 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı veya 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı Sürüm Android 8.1 Oreo, Colos OS Android 8.1 Oreo, Funtouch OS Android 8.1 Oreo, MIUI Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS Kamera Arka tarafta 13+2 MP f/2.2 ve f/2.4, ön tarafta 16 MP f/2.0 Arka tarafta 13+2 MP f/2.2 ve f/2.4, ön tarafta

20 MP Arka tarafta 12+5 MP f/1.9 ve f/2.0, ön tarafta 24 MP Batarya 4230 mAh 4030 mAh 3350 mAh Ekstra Çift sim kart Çift sim kart çift sim kart ve hızlı şarj

Tasarım

Bu telefonların hepsi tasarım olarak gayet güzel, ancak Vivo Y95 diğerinden bir tık öne çıkıyor. Çünkü ön kamera çentiği diğerinden daha küçük ve ekran gövde oranı gayet kabul edilebilir bir seviyede görünüyor. Oppa A7, her ne kadar Vivo Y95 ile benzerlik gösterse de arka kamera yapısı ile farkını koyuyor ama ön kamera çentiğinin büyük olması bizi üzüyor. Son olarak Xiaomi Mi 8 Lite çok çekici bir arka tasarıma sahip ama çentiğin büyüklüğü bu noktada telefonu geri plana itiyor.

Ekran

Burada ise Xiaomi Mi 8 Lite birinciliği elde ediyor, çünkü FULL HD görüntü çözünürlüğü 6 inçten daha büyük ekranlarda önemli bir özelliktir. Diğer iki telefonun bu desteği sunamaması ise üzücü bir detay.

Yazılım

Xiaomi Mi 8 Lite, diğer iki telefondan daha iyi bir işlemciye sahip olduğu için en iyi performanslı telefon diyebiliriz. Ayrıca en fazla RAM ve depolama alanı da bize Mi 8 Lite ile geliyor.

Kamera

Burada da Xiaomi diğer markaların önüne geçiyor. Daha yüksek çözünürlüklük ve otomatik odaklama imkanı olan bir selfie kamerasının yanı sıra geniş açılı iki ana kamerası ile güzel fotoğraflar çekmemizi sağlıyor.

Batarya

Oppa A7, en büyük bataryaya sahip telefon ve ekranın HD olmasından dolayı bir günü rahatlıkla çıkarmamızı sağlıyor. Vivo Y95 ise biraz küçük bir batarya ile gelmesine rağmen optimize edilmiş yazılımı ile kullanıcıyı yarı yolda bırakmıyor. Mi 8 Lite ise, bataryanın küçüklüğü ve FULL HD ekranı yüzünden bizi üzse bile hızlı sarj desteği ile bu durumu dengeliyor.

Fiyat

En iyi performans ve kamerayı bize sunan Xiaomi Mi 8 Lite, 200 dolar gibi bir fiyat ile yurtdışında satışa sunuldu. Oppa A7 ise 308 dolar ve Vivo Y95 285 dolardan satışa sunuldu. Burada hem fiyat hem de performans olarak Xaiomi Mi 8 Lite birinci olsa bile diğer cihazların da sundukları performans ile fiyatları kabul edilebilir bir orana göre gidiyor.