Oppo'nun A92s'i duyurmasının ardından A92 adlı yeni bir model ufukta göründü. Sızdırılan basın görselleri, Oppo A92'nin tasarımını ve iki telefon arasındaki farklılıkları ortaya çıkardı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz haftalarda 120 Hz ekranlı orta seviye telefonu A92s'yi duyurmuştu. Şirket şimdi de Oppo A92 adlı yeni bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni akıllı telefonun basın görselleri sızdırıldı ve cihazın tasarımına dair detaylar ortaya çıktı.

BBK Electronics'in yan kuruluşu olan Oppo, yine dört kameralı olacak, A92s'in farklı bir versiyonu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Ancak A92'nin arka kameralarının bu sefer L şeklinde bir kurulumla geleceği görülüyor. Oppo A92s modelinde ise arka kameralar kare şeklinde konumlandırılmıştı.

Oppo A92'nin tasarımını ortaya koyan basın görselleri​:

Basın görselleri ayrıca, Oppo A92'nin LCD ekranın sol üst köşesindeki kamera deliğine yerleştirilen tek bir selfie kamerası ile geleceğini ortaya koyuyor. Cihazın LCD panele sahip olduğu düşünülüyor, çünkü parmak izi tarayıcısı telefonun yan tarafına yerleştirilmiş.

Sızıntıyı yapan kaynağa göre Oppo A92, Full HD+ çözünürlüklü 6.5 inç LCD ekrana sahip. Snapdragon 665 işlemcisinden güç alan akıllı telefonun ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle geleceği belirtiliyor. Ayrıca A92'nin kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile çıkması bekleniyor.

Son olarak Oppo A92'nin arka kameralarının 48 MP f/1.7 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş , 2 MP makro ve 2 MP derinlik kamera şeklinde bir kuruluma sahip olması bekleniyor.