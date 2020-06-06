OPPO, Akıllı TV Pazarına Gireceğinin Sinyallerini Verdi

Çin merkezli akıllı telefon ve teknoloji üreticisi OPPO, Weibo üzerinden yaptığı bir 2020 yılındaki 5G yol haritasından bahsetti. Şirketin yaptığı paylaşımda ürünlerin arasında televizyonun da bulunması, akıllı TV pazarına girileceğini bir kez daha doğrulamış oldu.

Ülkemizde de hizmet veren bir teknoloji firması olan OPPO, akıllı telefonlardan akıllı saatlere ve bilekliklere kadar teknolojinin birçok alanında üretim yapıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde 5G desteğine sahip Reno4 ve Reno4 Pro akıllı telefonlarını tanıtan firma, Çin’in sosyal medya sitesi Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda akıllı TV pazarına gireceğinin sinyallerini verdi.

OPPO’nun şu anda 5G teknolojisini destekleyen birçok teknolojik ürünü bulunuyor. Weibo üzerinden yapılan paylaşımda da 2020 yılı içerisindeki 5G stratejisinden bahseden Çinli şirket, yakında tüm 5G ürünlerini düşük ve orta sınıf cihazlar için erişilebilir hâle getireceğini duyurdu. Bu paylaşımda yer alan bir televizyon görseliyse OPPO’nun akıllı TV pazarına gireceğinin doğrulamış oldu.

OPPO’nun akıllı televizyon modelleri 2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek:

OPPO, yapılan paylaşımda şirketin akıllı TV’lerinin ne zaman piyasaya sürüleceğinden bahsetmedi. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda şirketin üst düzey yetkililerinden Liu Bo, OPPO’nun akıllı TV modellerinin 2020 yılının ikinci yarısında tanıtılacağını ve şirketin IoT (Nesnelerin İnterneti) konusundaki teknolojilere daha fazla önem vereceğini söylemişti.

Bu noktada OPPO’nun IoT ürünleri genellikle kişisel kullanım, seyahat kullanımı, ofis kullanımı ve aile içi kullanım olmak üzere dört farklı kategori altında ele alınacak. Bunun öncesinde OPPO, akıllı kulaklık ve akıllı saat olmak üzere iki büyük sektöre giriş yapmıştı. Bu yılın ikinci yarısında OPPO imzalı akıllı TV’lerin piyasaya sürülmesiyle birlikteyse şirket, hedeflerine biraz daha yaklaşmış olacak.

OPPO’nun akıllı televizyonuna dair bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Şirketin, ürünleriyle ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.