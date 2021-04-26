OPPO'nun en yeni akıllı bilekliği olan OPPO Band'in Türkiye fiyatı belli oldu. Yurt dışı fiyatına yakın bir Türkiye fiyatı bulunan OPPO Band, popüler seçeneklerden biri olabilir.

Çinli teknoloji devi OPPO'nun yaklaşık bir ay önce lansmanını gerçekleştirmiş olduğu akıllı bilekliği OPPO Band, Türkiye'de satışa sunuldu. Tek şarjla 12 gün kullanım süresi sunarak kullanıcıları şarj derdinden kurtaran OPPO Band, renkli AMOLED ekranı ile kullanıcılara almak istedikleri bilgileri kaliteli bir görsellikle sunuyor.

Kalp atış hızı gibi hayati öneme sahip olabilen verilerin gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesini sağlayan OPPO Band, ayrıca uyku tabiki ve 12 farklı egzersiz modu ile kritik bilgilerin düzenli olarak incelenebilmesini sağlıyor.

OPPO Band'in Türkiye'de sadece siyah renk seçeneği bulunuyor

1,1 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında 126 x 294 piksel çözünürlük sunan OPPO Band, kullanıcılara 5 farklı saat arayüzü sunuyor. Ayrıca OPPO'nun HeyTap Health uygulaması sayesinde akıllı bilekliğe farklı saat arayüzleri de eklenebiliyor. Android 6.0 ve üzeri tüm akıllı telefonlarla uyumlu olan OPPO Band; arama ve mesajlara yanıt verme, bildirimlere gözatma ve müzik çalar kontrolüne destek veriyor.

Gelelim en önemli konu olan fiyata. Yurt dışında yaklaşık 38 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan OPPO Band, Türkiye'de ise yalnızca siyah renk seçeneği ile 349 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Sizce OPPO Band'in bu fiyat etiketi ile tüketicilerin ilgisini çekme şansı nedir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.