OPPO, Android 11 Beta Güncellemesini Yayınlamaya Başladı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, bazı bölgelerdeki OPPO Reno2 F, Reno 10x Zoom ve OPPO F15 kullanıcıları için Android 11 beta güncellemesini yayınladı. Güncellemenin yakın zamanda daha fazla bölgede yayınlanması bekleniyor.

Son dönemlerin en dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden biri olan OPPO, bazı akıllı telefon modelleri için Android 11 beta güncellemesini yayınlamaya başladı. Yalnızca Hindistan'daki kullanıcılar için yayınlanan güncellemenin, yakın zamanda diğer bölgelerde daha kapsamlı bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor.

Android 11 beta güncellemesini alan telefonlar arasında OPPO Reno2 F, Reno 10x Zoom ve OPPO F15 modelleri bulunuyor. Bu cihazlardan herhangi birine sahip olan kullanıcıların güncelleme için Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Ayarlar adımlarını takip etmeleri ve ardından "Deneme sürümü" seçeneğine giderek kayıt olmaları gerekiyor. Formu doldurduktan sonra yazılımın beta sürümüne geçiş yapılabilecek.

OPPO Reno2 F, Reno 10X Zoom ve OPPO F15, Android 9 Pie ile birlikte yayınlandı:

OPPO'nun Android 11 beta güncellemesini yayınlamaya başladığı telefonların üçü de Android 9 Pie ile piyasaya sürülmüştü. Bu noktada Reno2 F Ekim 2019'da Android 9 Pie ile gelmiş, ardından Android 10 güncellemesi almıştı ve şu anda ColorOS 11 beta programının bir parçası. Diğer cihazlar da benzer şekilde Android 10 güncellemesinden sonra Android 11 listesinde de yer alıyor.

Hem OPPO Reno2 F hem de OPPO F15, gücünü MediaTek Helio P70 yonga setinden alıyor. MediaTek yonga setiyle donatılan bu tür cihazların iki büyük Android güncellemesini aldığına pek fazla şahit olmuyoruz. Dolayısıyla OPPO'dan bu düzeyde bir destek geldiğini görmek gerçekten dikkat çekici.

OPPO'nun Android 11 tabanlı ColorOS 11 kullanıcı arayüzü yeni duvar kağıtları, Süper Güç Tasarruf Modu, Zil Sesi Oluşturucu, yenilenmiş Karanlık Mod gibi birçok yeni özellik ve hata gidermesini de beraberinde getiriyor. Güncellemenin yakın zamanda daha fazla bölgede, daha fazla cihaz için yayınlanması bekleniyor.