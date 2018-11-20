OPPO, 5. Yıldönümünde ColorOS 6’yı Duyurmaya Hazırlanıyor

Beşinci yıl dönümüne yaklaştığımız ColorOS'tan sürpriz sinyalleri geliyor.

OPPO, 22 Kasım tarihinde Android tabanlı işletim sistemi arayüzü ColorOS’un beşinci yıl dönümünü kutlayacak. Resmi ColorOS Weibo hesabında geri sayım posterleri olsa da bugün çok daha ilgi çekici bir haber gözümüze takıldı.

Önceden Meizu’nun Flyme OS ile çalışmış ancak şu an OPPO ile çalışan Chris Chen Xi’nın hesabından tekrar paylaşılan bir paylaşım görüldü. Orijinal paylaşımda Mr. Chen, ColorOS 6.0 hakkında 22 Kasım 12.00’da detayları paylaşacağını söylemişti. Bu tarih de ColorOS’un beşinci yıl dönümü ile aynı zaman.

Şu ana kadar yeni işletim sistemi arayüzünün tasarımını gözden geçirdiğini ve amiral gemisi deneyimini düşük özellikli cihazlarda da yaşatmayı amaçladığını biliyoruz. ColorOS 6.0'ın ayrıca uyumlu cihazlara Android 9 Pie’ı da getirmesi bekleniyor.