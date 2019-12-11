Oppo, Ekran Altı Kameralı Telefon Prototipini Tanıttı

Uzun süre önce teorilere konu olan ekran paneli altına gömülü ön kamera fikri sonunda gerçek oluyor. Oppo, kamerası ekranın altına gömülü bir akıllı telefon tanıttı.

Akıllı telefonların en temel kullanım alanlarından birisi selfie çekmek. Ön kameraların ekranda bulunduğu nokta ise son yıllarda bir sorun haline gelmiş durumda. Bazı firmalar sadece kamera için delik koyarken bazıları da damla şekilli çentiklerle sorunu çözüyor. Son dönemde bu çözümlere mekanik olarak açılan kameralar da eklendi.

Sürecin en başından bu yana ekran panelinin altına gizlenmiş olan kameralar üretilmesi fikri gündemde, hatta Samsung gibi bazı firmaların bu tarz teknolojiler için patent çalışması yaptığı da iddia edilmişti. Elimizde tutabileceğimiz belki de ilk örnek ise Oppo’dan geliyor.

Oppo’nun Çin’in Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği Inno Day’de ekranın üst kısmında küçük bir karenin altında saklanan ön kameraya sahip telefonu insanların beğenisine sunuldu. Bu ilginç teknoloji, isimsiz cihaz hakkındaki tek ilginç şey değildi, telefonun herhangi bir fiziksel girişi ya da tuşu da bulunmuyordu. Cihazın üzerinde yalnızca mikrofon bölümünde delikler yer alıyordu.

Girişi olmayan telefon

Üzerinde hiçbir port bulunmayan telefonları ilk defa görmüyoruz. Hatta Apple’ın çok uzak olmayan bir gelecekte bu şekilde tasarlanmış bir iPhone piyasaya süreceği söyleniyor. Bu durum, kablosuz şarj teknolojileri söz konusu olduğunda biraz riskli görünüyor zira telefonlar şarjdayken işlevsiz hale geliyor.

Basınca karşı hassas güç ve ses düğmeleri HTC tarafından U12+ modelinde kullanılmış ve pek çok eleştiri almıştı. Haliyle Oppo’nun bu özelliğinin çok heyecan yaratacağını söylemek biraz zor. Ekrana gizli kamera ise tamamen bambaşka bir konu. Tamamen ekrandan oluşan ön panel hayali için bu teknoloji önemli bir adım.

‘Kusursuz telefon’ hayali için çentiksiz cihazlar oldukça önemli bir adımdı ve Oppo, OnePlus 7 Pro ile bu konuda rüştünü ispatlamıştı. Her şeyi ekranın altına saklayabilirsek mekanik olarak açılıp kapanan kameralara da gerek kalmayacaktır. Sonuçta açılır kameralar telefonların su ve toz gibi etmenlere karşı dayanıklılığını azaltıyor.

Düğmesiz telefon çok uzak değil

Oppo ekrana gömülü kamera teknolojisine Perspektif Panaromik Ekran adını veriyor ve yaz aylarında karşımıza çıkan ilk modeli ile kıyaslıyor. Ekranda kameranın olduğu kısım bu telefonda küçültülmüş durumda. Koyu renk bir arka plan kullanıldığında ise aradaki fark neredeyse hiç belli olmuyor.

Parlak renkli ekran kağıtlarında veya ekran ışığı açıldığında bu kamera bölgesi belli olsa da çentikler kadar rahatsız edici değil. İlerleyen teknolojilerle birlikte bu fark daha da az dikkat çekecek hale gelecektir. Görüntü kalitesi anlamında ise prototip cihaz da piyasadaki muadilleri kadar iyi fotoğraf çekebiliyor.

Oppo temsilcileri bu tür bir cihazı müşterilerin gerçekten satın alabilecekleri zaman konusunda bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Tahminler 2020-2021 döneminde bu tür telefonlardan en az 1 adet göreceğimiz yönünde.