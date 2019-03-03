Oppo F11 Pro Kanlı Canlı Çalışırken Görüntülendi

Oppo'nun yeni telefonunun kutusu ve çalışırkenki görselleri ortaya çıktı.

F11 Pro, Oppo'nun yeni orta seviye telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bir hafta önce, F11 Pro'nun tüm özellikleri ortaya çıktı ve telefonun MediaTek’in Helio P70 yonga seti tarafından destekleneceği anlaşıldı.

Oppo F11 Pro'nun yapısına baktığımızda bizleri çentiksiz bir ekran karşılıyor. Tabii Oppo, pop-up selfie kamera tasarımı sayesinde çentiksiz bir ekran ile karşımıza çıkabiliyor.

Telefonun genel özelliklerine göz atarsak, arka panelde ikili kamera kurulumu ile birlikte geliyor. En üstte led flaş bulunduran ikili kamera kurulumu, 48 MP ve 5 MP'lik iki kameradan oluşuyor. Kamera kurulumunun alt tarafında ise parmak izi tarayıcısı ve "DESIGNED BY OPPO" yazısı yer alıyor.

Oppo F11 Pro'nun 5 Mart'ta Mumbai'deki bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Telefon, %90,9 ekran/vücut oranına sahip 6,5 inç FHD+ LCD ekrana sahip olacak. F11 Pro, 6 GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanıyla geliyor. Selfie kamerasının 16 MP olduğu rapor edildi ve telefonun düşük ışıkta daha iyi görüntü için bir All Ultra Clear-Engine'e sahip olması bekleniyor.

F11 Pro, Android 9 Pie tabanında ColorOS 6.0'ı çalıştıracak. VOOC hızlı şarj desteğine sahip olan F11 Pro, 4.000 mAh bir pil ile birlikte gelecek.