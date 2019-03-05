Oppo'nun yeni orta seviye akıllı telefonu F11 Pro, etkileyici donanım özellikleri ve iddialı tasarımı ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Oppo’nun orta segmentteki en iddialı modellerinden biri olması beklenen Oppo F11 Pro, resmi olarak tanıtıldı. Tamamen çerçevesiz ekranı ile amiral gemilerine göz kırpan bir tasarıma sahip olan cihaz, fiyatı düşük tutmak için MediaTek işlemci ile geliyor. Cihazın belki de en tartışmalı özelliği ise Micro USB girişi ile geliyor olması.

6.5 inçlik neredeyse tamamen çerçevesiz ekranı sayesinde %91’e yakın bir ekran gövde oranı sunan Oppo F11 Pro, Full HD+ ekran çözünürlüğü sunuyor. Fotoğraf kalitesi konusunda da rakiplerinin gerisinde kalmayan cihaz, ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğe sahip olan çift arka kamera sistemine sahip.

Oppo F11 Pro Özellikler

MediaTek Helio P70 işlemci

4GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 128GB depolama

6.5 inç Full HD+ LCD ekran

48 MP + 5 MP çift arka kamera

16 MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

4.000 mAh batarya

Oppo, orta segmentin kralı olabilecek F11 Pro’nun nasıl fiyatlandırılacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Fakat Oppo’nun artık Türkiye’de de resmi olarak faaliyet gösterdiğini düşünürsek cihazın Türkiye içinde satışa çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.