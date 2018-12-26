Oppo F19 ve Oppo F19 Pro'nun 10x Optik Zoom’u Olabilir

Oppo’nun üzerinde çalıştığı öğrenilen yeni optik zoom teknolojisi, 10x yakınlaştırma yapmayı sağlayacak. Bu özellik, şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonları F19 ve F19 Pro’da karşımıza çıkabilir.

Kamera ve kamera teknolojileri, telefonlarda öne çıkan özelliklerin başında geliyor. Megapikselleri gittikçe artan, renk bilimi gelişen ve farklı merceklerle de desteklenen yeni cihazlar, bir yandan da optik zoom konusunda rekabet içerisinde.

Ice Universe adlı teknoloji tahmincisi ve habercisine göre Oppo, yeni teknolojiyi 2019 yılının Ocak ayında gerçekleştirilecek olan CES’te tanıtacak. Teknolojnin Mobil Dünya Kongresi’nde gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Şu anda Oppo’nun bu teknolojisinin detaylarını bilmiyoruz ama daha önce ortaya çıkan Oppo F19 ve Oppo F19 Pro lisanslarına göre yeni teknoloji, şirketin 2017 yılında 5x optik zoom özelliğine ulaşmak için kullandığı teknolojinin gelişmiş bir benzeri. Patent daha sonra kaldırılmıştı.

Yeni teknoloji hakkında önümüzdeki aylarda daha fazla açıklama yapılması bekleniyor. 2017 yılında kullanılan sistemde telefoto lens 90 derece dönerek kaleydoskopik bir görüntü ortaya çıkarıp, bu görüntü üzerinde ışığı yönlendirerek zoom yapmayı sağlıyordu.