Oppo'nun en yeni orta segment akıllı telefonu Oppo F9 resmi olarak tanıtıldı. Küçük çentiği, güçlü donanımı ve çift arka kamerası ile dikkat çeken cihaz, Gorilla Glass 6 koruması ile de ekstra koruma sağlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, çentikli akıllı telefon tasarımına yeni bir soluk getirecek yeni modeli Oppo F9’u tanıttı. Bir amiral gemisi olmayan Oppo F9, tasarımı ile pek çok amiral gemisine taş çıkartıyor. Cihaz, kağıt üzerinde çentikli bir akıllı telefon olsa da bu çentik, alışık olduğumuz çentiklerden oldukça farklı.

Bildiğiniz gibi Apple’ın iPhone X’u piyasaya sürmesinden bu yana çentikli akıllı telefon tasarımı yükselen bir trend haline geldi. Pek çok farklı üretici, farklı çentik tasarımları ile ekran gövde oranını daha iyi bir orana yükseltmeye çalıştı. Oppo Find X ve Vivo Nex gibi modeller ise ön kamerayı açılıp kapanan bir modüle monte ederek çentiksiz tasarımları tercih etti.

Fakat Oppo, orta segmentin en iddialı cihazlarından biri olacak Oppo F9’da çentikli bir tasarım kullanmayı tercih etti. Ancak bu çentik alışık olduğumuz boyutta ya da şekilde değil. Oppo F9’un ahizesi, zekice bir şekilde cihazın çerçevelerine yerleştirilmiş. Bu sayede cihaz, daha önce hiç görmediğimiz kadar küçük bir çentik ile karşımıza çıkmıyor.

Çentikli akıllı telefon tasarımları konusunda en büyük eleştiri, çentiğin ekranın içine siyah bir alan olarak dahil olup tüm simetriyi bozması ve kötü bir görüntü oluşturmasıydı. Oppo F9’un çentiği ise günlük kullanım sırasında fark edilmeyecek kadar küçük boyutlara sahip. Bu sayede bir simetri takıntınız var ise Oppo F9’un tasarımı hoşunuza gidecektir.

Oppo F9’un bir başka dikkat çeken özelliği ise Gorilla Glass 6 ile korunan ilk akıllı telefon olması. Sonuçta çerçeveleri hariç her yanı cam ile kaplı bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Bu nedenle koruma oldukça önemli. Gorilla Glass 6, cihazı rahatlıkla kılıfsız kullanabileceğiniz bir sağlamlık vadediyor. Ayrıca Oppo’nun VOOC hızlı şarj teknolojisi de destekleniyor.

Oppo F9 Özellikler

İşlemci: Mediatek Helio P60

RAM: 6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6.3 inç Full HD+ LCD

Arka Kamera: 16MP, f/1.9 + 2MP

Ön Kamera: 20MP, f/2.0

Batarya: 3500mAh

Oppo’nun amiral gemilerine göz kırpan yeni orta segment telefonu Oppo F9, Güney Doğu Asya, bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde satışa çıkacak. Cihazın fiyatlandırılması ile ilgili detaylar şu an için bilinmiyor ancak fiyat bilgileri ve satışa sunulacağı tarih açıklandığında bu yazıyı güncelleyeceğiz.