Tasarımı, donanımı ve kamerası ile seviyesinin en dikkat çeken ve iddialı akıllı telefonlarından biri olan Oppo F9 Pro, Hindistan'da gerçekleştirilen lansman etkinliği ile tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, şirketin en yeni orta seviye akıllı telefonu olan Oppo F9 Pro’yu resmi olarak duyurdu. Son derece küçük bir çentiğe ve bir o kadar ince alt çerçeveye sahip olan Oppo F9 Pro, 6,3 inçlik Full HD+ ekranı ve %90.8’lik ekran/gövde oranı ile seviyesinin en iddialı tasarımlarından birine sahip.

Arka tarafından fiziksel bir parmak izi tarayıcı bulunan Oppo F9 Pro, çift SIM kart yuvasına sahip. VOOC hızlı şarj desteğine sahip 3500mAh’lik bir bataryaya sahip olan cihaz, 5 dakikalık şarj ile 2 saat konuşma süresi vadediyor. Eğimli bir renk yapısına sahip olan cihaz, hem tasarımı hem de donanımı ile seviyesinin iddialı modellerinden biri olacak.

Oppo F9 Pro Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P60, Mali-G72 MP3 GPU

Bellek: 6GB RAM, 64GB dahili depolama alanı + MicroSD

Ekran: 6,3 inç (2280x1080 piksel) Full HD+

Arka Kamera: 16MP, f/1.85 diyafram + 2MP

Ön Kamera: 25MP, f/2.0 diyafram, Yapay Zeka, Sony IMX576 sensör

Batarya: 3500mAh, VOOC hızlı şarj

İşletim Sistemi: ColorOS 5.2 arayüzüne sahip Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS

Kırmızı, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan yeni Oppo F9 Pro, 2100 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu fiyat, döviz kurunun direkt çevirisidir ve ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler bu fiyata dahil değildir.