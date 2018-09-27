Oppo Find X, Dünyanın 10GB RAM'li İlk Akıllı Telefonu Olacak

Tasarımı ile eşsiz olan Find X'in bellek kapasitesi ile de ilk olmasını isteyen Oppo, 10GB RAM'li bir Find X modelini satışa sunacak.

Konu iPhone’lar olduğunda donanım ikinci planda kalsa da Android ekosisteminde cihazların hangi donanımlara sahip olduğu son derece önemlidir. iPhone kullanıcıları doğrudan cihazın performans ve özelliklerine odaklanıyor olsalar da Android kullanıcıları cihazın hangi işlemciye sahip olduğuna, RAM ve dahili depolama alanı kapasitesinin ne kadar olduğuna fazlasıyla önem verirler.

Android akıllı telefon üreticileri de bu detayı bildikleri için cihazların donanımlarını mümkün olduğunda güçlü tutmaya çalışırlar. Pek çok bilgisayar 4GB RAM kullanırken amiral gemisi akıllı telefonların 8GB RAM’e ulaşması, pek çok bilgisayarda 250GB dahili depolama alanı bulunurken 512GB ROM’lu telefonların tanıtılması tam da bu sebeptendir. Android ekosisteminin yeni RAM kapasitesi rekorunu ise Oppo kıracak gibi görünüyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Haziran ayında gerçekleştirdiği lansman ile yeni amiral gemisi Find X modelini tanıtmıştı. Son derece şık bir tasarıma sahip olan cihaz, neredeyse tamamen çerçevesiz tasarımı ile Android ekosisteminin en yüksek ekran/gövde oranlarından birini sunuyordu. Tasarım gibi donanım konusunda da rakiplerinin gerisinde kalmayan Oppo Find X, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile mümkün olan en yüksek bellek seçeneklerini sundu.

TENAA’da yer alan bir listeye göre Oppo, tasarımı ile göz kamaştıran Find X’in bellek kapasitesi ile de bir ilk olmasını istiyor. Listede yer alan bilgilere göre şirket, 10 GB RAM kapasiteli bir Oppo Find X versiyonunu satışa sunacak. Cihazın dahili depolama alanı kapasitesi ise 256GB olacak. Gerçek olması halinde Oppo Find X, 10GB RAM’e sahip ile telefon olmuş olacak.