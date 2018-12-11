Oppo Find X'in 5G Teknolojisine Sahip Versiyonunun Testleri

Mobil ağların yeni teknolojisi 5G, birçok akıllı telefon üreticisi tarafından test ediliyor.

2018 Çin Mobil Küresel Ortaklar Konferansı'nda sahne alan Oppo, Çin merkezli operatör şirketlerinden birisi olan China Mobile ortaklığında, Find X'in 5G destekli ilk prototipini görücüye çıkardı. Aynı zamanda Oppo, 5G destekli akıllı telefonu Find X ile ABD pazarına sert bir giriş yapmayı planlıyor.

Sahne aldığı sırada Find X'in 5G teknolojisiyle neler yapabileceğini gösteren Oppo; 3 boyutlu video görüşmesi, internette beklemeksizin gezinme ve YouTube üzerinden video izlemesi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşma alan Oppo’nun Çin Genel Başkanı Brian Shen: "Oppo, 2019'da 5G teknolojisine sahip akıllı telefonunu piyasaya süren ilk şirketlerden biri olacak." dedi.

Piyasaya sürülecek ilk 5G teknolojisine sahip akıllı telefon olma konusunda oldukça iddialı olan Oppo Find X; gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden alırken, 5G ağlara yine Qualcomm'un Snapdragon X50 modemi sayesinde erişim sağlıyor. Brian Shen aynı zamanda 5G teknolojisinin smart health (akıllı sağlık) ve smart home (akıllı ev) sistemlerinin gelişmesinde oldukça önem taşıdığını belirtirken, Oppo'nun halihazırda 5G odaklı "yenilikçi bir ekosistem" hakkında çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.