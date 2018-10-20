Oppo'nun orta segmentli amiral gemisinin benchmark sonuçlarında hile yaptığı ortaya çıktı.

Bu ayın başlarında Huawei ve Honor cihazları benchmark listelerinde hile yapmakla suçlandı. Bundan kısa süre sonra 3DMark olayı inceledi ve aynı sonuca ulaştı. Bunun sonucunda da Huawei’nin telefonlarını listelerinden ve veri tabanından çıkarttı.

Yapılan testler sonucunda Oppo Find X’in benchmark sonuçlarını %41 oranında arttırdığı ortaya çıktı. İşin daha da kötüsü, yalnızca Oppo Find X değil, Oppo F7’nin de benzer bir prosedür uyguladığı ortaya çıktı.

Bu iddialara karşı Oppo, cihazları oyun ya da benchmark testlerini tespit ettiğinde daha iyi ve sorunsuz bir tecrübe için SoC’yi (Çip Üzerinde Sistem) devreye soktuğunu itiraf etti. Bilinmeyen uygulamalar için cihaz standart güç optimizasyonunu kullanıyor ki bu da özel benchmark testlerinde gözle görülür derecede daha düşük bir sonuç veriyor.

Oppo farklılıkları açıklamış olsa da bu durum benchmark kurallarını ihlal ediyor. Bu sebeple Oppo bu yazılımı silmediği sürece telefonları benchmark listelerinde bulunmayacak.