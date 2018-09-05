OPPO Find X, Telefon Sektöründe Trendleri Belirliyor

OPPO Find X, tanıtıldığı günden bu yana özellikle yenilikçi, özgün ve etkileyici tasarımı ile dikkat çekiyor.

OPPO Find X, neredeyse çerçevesiz tasarımı ve kızaklı modül ile kullanılmadığı anlarda 'saklanan' kamerası ile adından uzunca söz ettirdi. Tasarımı ile akıllı telefon piyasasında uzun zamandır yapılması beklenen büyük yenilikleri sunan OPPO Find X, aynı zamanda performansıyla da beğeni topladı. Telefonun eleştirilen tek noktası ise 'dayanıklılık' olmuştu.

OPPO'nun bu kızaklı modül ile çalışan kamerası, aynı zamanda akıllı telefon üreticilerinin en büyük sorunlarından birine de şahane bir çözüm üretmiş oldu. Bildiğiniz gibi, artık telefon üreticilerinin en büyük hedeflerinden biri 'çerçevesiz telefon' üretebilmek fakat kameranın ve hoparlörün konumlandırılacağı yer bu anlamda sorun olarak karşımıza çıkıyordu.

OPPO'nun bu soruna bulduğu estetik çözüm, tüm telefon üreticilerine adeta ilham kaynağı oldu. Hemen ardından da Huawei Honor Magic 2 ve Xiaomi Mi Mix 3 geldi ve gizlenen kameralar ile 'neredeyse çerçevesiz' ekranların yeni trend olacağının ilk sinyallerini de görmüş olduk.

OPPO'nun tasarım anlamında akıllı telefonlara tek katkısı bu kamera ve ekran yeniliği değil aslında. Artık telefon tasarımlarının tekdüzeleştiğini ve üreticilerin bu anlamda adeta bir tıkanma yaşadığını görüyoruz. OPPO ise tasarımları ile fütüristik bir çizgide ilerleyerek özgün olmayı ve her telefonu 'özel' yapmayı başardı diyebiliriz.