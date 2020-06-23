OPPO, Find X2 İçin Android 11 Beta 1 Yayınladı

OPPO, Find X2 serisi için Android 11 Beta 1 sürümünü yayınladı. Android 11 Önizleme sürümü adıyla gelen beta versiyon artık Find X2 ve Find X2 Pro modellerine yüklenebiliyor.

Google, kısa bir süre önce Android 11 Beta 1 sürümünü yayınladı ve işletim sisteminin beta versiyonu ilk olarak Pixel cihazlara geldi. OPPO da Android 11 Önizleme sürümünü Find X2 serisine getireceğini duyurduktan kısa bir süre sonra Android 11 Beta 1'i cihazlarına sundu.

OPPO'nun Find X2 ve Find X2 Pro için yayınladığı ColorOS 7.2 tabanlı Android 11 Önizleme sürümü, bir beta güncellemesi olduğundan hatalar içeriyor ve telefonlara yüklemek için henüz erken olabilir. OPPO, geliştirici web sitesinde güncelleme paketlerini yayınlayarak kullanıcıları olası risklere karşı uyardı.

OPPO Find X2 için Android 11, bazı ciddi sorunlarla birlikte geldi

OPPO Find X2 Android 11 beta 1 sorunlar

Video görüşmesine cevap verdikten sonra karşı tarafın görüntüsü gelmiyor.

Telefonlar simüle edilmiş 4 kutuplu kulaklık jakını algılamıyor.

CDP şarj cihazı kullanarak yapılan şarj işlemi başarısız oluyor.

OPPO Find X2 ve Find X2 Pro için yayınlanan Android 11 Beta 1 dosyalarına buradan erişebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyaları root dizinine atıp telefonu yeniden başlattıktan sonra Recovery Mod (güç butonu ve ses kısma düğmesine uzun basarak) açılan menüde Android 11'i 'Install from storage' seçeneğini seçerek yükleyebilirsiniz. Ancak söz konusu sürüm hatalarla dolu olduğundan bu konuda bilgisi olmayan kişilerin beta sürümü yüklemesini önermiyoruz.

Android 11 Beta 1 ile sunulan yenilikler neler?

Android 11 Beta 1 bildirim yönetimine odaklanan yenilikler sunuyor. Artık mesajlaşma uygulamalarındaki tüm görüşmeler, bildirim bölümündeki özel bir alana taşındı. Ayrıca mesajlaşma uygulamaları arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan önemli görüşmelere yanıt vermenize ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olan Facebook Messenger'ın baloncuk özelliği, artık Google'ın işletim sistemine entegre edildi ve tüm mesajlaşma uygulamalarında kullanılabiliyor.

Diğer yandan artık Android 11'de Gboard'u kullanırken emoji ve metin odaklı otomatik öneriler alacaksınız. Ayrıca, ses veya video içeriğinin oynatıldığı cihazlar arasında hızlı ve kolay geçiş sağlayan yeni medya kontrolleri de bulunuyor. Ayrıca Android 11, uygulama izinleri için daha ayrıntılı denetimlere sahip. Tek seferlik izinlerle, uygulamalara mikrofonunuza, kameranıza veya konumunuza yalnızca bir kez erişim izni verebiliyorsunuz.